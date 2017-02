Riforma pensioni, oggi 14 febbraio 2017, le novità. Le ultime news sulle pensioni verranno fornire di sicuro nell’ambito del nuovo confronto tra Governo e Sindacati sulla riforma delle pensioni, che si appresta ad entrare nella cosiddetta fase due, a partire dall’incontro fissato per il 21 febbraio. Dopo la fase uno, il confronto proseguirà, tra l’altro, su misure di riforma del calcolo contributivo e adeguatezza del sistema previdenziale per i giovani.

Inps, ultime novità su oneri di contribuzione.

Le ultime news dall’Inps vengono fornite in merito alla rateizzazione senza interessi degli oneri di ricongiunzione per i liberi professionisti. La circolare 30 del 7 febbraio 2017 fornisce come ogni anno, le tabelle dei coefficienti da utilizzare per i piani di ammortamento degli oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate nel corso dell’anno, aggiornati in base al tasso di variazione medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertato dall’Istat per l’anno precedente a quello di riferimento. Tenuto conto della variazione negativa dei prezzi al consumo per il 2016, gli oneri di ricongiunzione relativi a domande presentate nel corso del 2017 possono essere versati ratealmente senza applicazione di interessi.

Riforma pensioni, la fase due di confronto tra governo e sindacati.

Si avvicina la seconda fase del confronto tra governo e sindacati, accolta con grande entusiasmo dal segretario generale dello Spi Cgil Ivan Pedretti, che commenta così su Facebook la convocazione delle parti sociali da parte dell’esecutivo:”Il governo ci ha convocati per il 21 febbraio alle 16 al Ministero del Lavoro. Riparte il tavolo sulle pensioni ed è una buona notizia. Le cose da affrontare sono ancora tante e per noi conta sempre e solo il merito. Dal governo ci attendiamo anche delle risposte sui temi posti dai nostri quesiti referendari sul lavoro. Come sempre vi terrò aggiornati”. Intanto, Pedretti pochi giorni fa è sceso in piazza a Brescia con i lavoratori e i pensionati per la campagna sui referendum della Cgil su voucher e appalti, aperta per avere dal governo risposte chiare sul punto in questione.

Pensioni e nuove elezioni, il punto di Luigi Di Maio(M5S).

Il vicepresidente della Camera, Luigi Di Maio, rispondendo ai cronisti a Palermo, a margine di una manifestazione del Movimento 5 Stelle, si espresso sul tema delle nuove elezioni e sulle pensioni dei parlamentari, ed ha così dichiarato: “Il segretario del Pd che dovrebbe dimettersi? A me interessa che il segretario del Pd tolga la fiducia al governo Gentiloni e ci faccia andare a votare prima possibile. Adesso sembra che l’attesa si sia trasformata nella direzione del Pd, nel congresso del Pd, nelle primarie del Pd. A noi di quella roba come cittadini non ci deve fregare niente. A noi interessa che il governo Gentiloni vada a casa il prima possibile e si torni a votare. Devono scegliere tra le pensioni o le elezioni. A settembre matureranno le loro pensioni, scelgano di andare al voto prima altrimenti la dimostrazione che volevano restare su quelle poltrone per prendersi stipendi e pensioni è presto fatta”.

Pensioni dei parlamentari ed elezioni, il punto di Claudio Cominardi.

Anche Claudio Cominardi del M5S ha parlato delle elezioni e delle pensioni dei parlamentari in un post pubblicato su Facebook, ed ha così dichiarato: «BsOggi titola: “I Parlamentari verso la pensione”. Riferendosi all’assurdo privilegio per cui dopo 4 anni e 6 mesi di legislatura i deputati e senatori maturano il diritto a una pensione calcolata con metodo contributivo al compimento del 65esimo anno di età. A mio avviso sarebbe stato il caso di fare le giuste distinzioni tra chi combatte realmente i privilegi e chi no.Il mio obiettivo è quello di andare in pensione grazie ai contributi versati da lavoratore e non da parlamentare.

Il sottoscritto lavora da circa 20 anni, ovvero da quando avevo 15 anni, a differenza di molti politici di professione seduti alla Camera e al Senato che non hanno mai lavorato in vita propria. Il sottoscritto, come tutti i colleghi 5 stelle, ha restituito circa 210.000 euro del proprio stipendio per il fondo di microcredito che sostiene la microimprenditorialità. Peccato che i giornali spesso non se lo ricordino e per semplificazione associno i portavoce 5 stelle a tutti gli altri parlamentari.Usiamo la rete per divulgare come stanno realmente le cose!»

Elezioni e Pensioni dei parlamentari, il punto di Beppe Grillo.

Sul fronte pensioni dei parlamentari e nuove elezioni, si è espresso anche Beppe Grillo, in un post sul suo blog. “Approvando il ‘Legalicum’, la proposta di legge elettorale del Movimento 5 stelle, è possibile votare a giugno, “tutto il resto sono scuse per arrivare alla pensione dei parlamentari”. E’ quanto si legge in un post pubblicato sul blog di Beppe Grillo e firmato M5s.”Il Legalicum è ufficialmente in vigore. L’Italicum non esiste più”, si legge nel post. Adesso “c’è una tabella di marcia pronta per far votare gli italiani al più presto: entro fine febbraio votazione alla Camera della proposta del Movimento 5 Stelle, entro marzo votazione al Senato, entro aprile scioglimento delle Camere, giugno elezioni!”

“Tutto il resto – attaccano i pentastellati – sono scuse per arrivare alla pensione dei parlamentari che scatta a settembre dopo appena 4 anni e mezzo di lavoro: congressi, primarie, caminetti, correnti, sono tutte chiacchiere per negare l’impegno preso da tutti all’indomani del 4 dicembre davanti al Capo dello Stato. I partiti sono riusciti a partorire due leggi elettorali antidemocratiche consecutive, una del centrodestra (il Porcellum) e una del centrosinistra (l’Italicum). Ora vogliono il premio alla coalizione per ammucchiarsi tutti insieme e allungare i tempi per arrivare alla pensione. La proposta del Movimento 5 Stelle è pronta e va nella direzione indicata dal presidente della Repubblica. Il partito di maggioranza in Parlamento è il Pd – conclude il blog di Grillo – se non si va al voto è per volontà sua e del segretario Renzi. Ci rivolgiamo a loro: elezioni o pensioni? #PdRispondi!”

Pensioni dei dipendenti pubblici, ultime news.

La spesa per le pensioni dei dipendenti pubblici è quasi raddoppiata negli ultimi 15 anni. Il secolo scorso si è chiuso con 37 miliardi di uscite nel 1999 che, nel 2015, sono arrivate a 67,4 miliardi di euro con un incremento dell’82%. Le entrate, che partivano quasi alla pari, con 36 miliardi, non sono riuscite a tenere il passo, fermandosi a quota 60,4 miliardi, creando un ‘buco’ di 7 miliardi. I dati sono contenuti nella relazione del ministero dell’Economia sugli andamenti della spesa pensionistica e delle relative entrate per i dipendenti pubblici, ed elaborati dall’Adnkronos.

La crescita delle entrate contributive (e trasferimenti) è stata comunque rilevante: tra il 1999 e il 2015 si è registrato un incremento del 67,8%. E più di una volta i versamenti hanno superato le spese: nel 2001 le prestazioni pensionistiche erano costate 39,9 miliardi, a fronte di entrate pari a 40,8 miliardi; l’anno successivo le uscite erano cresciute a 41,8 miliardi ma gli incassi avevano mantenuto il vantaggio arrivando a 42,1 miliardi. Nel 2006, per l’ultima volta, il calcolo delle uscite (48,6 miliardi) e delle entrate (48,9 miliardi) ha dato risultato positivo.

Nel dossier si osserva una crescita costante della spesa pensionistica, che rallenta in modo evidente dopo il 2012, anno in cui la gestione ex Inpdap è confluita nell’Inps. Infatti se prima dell’unione gli incrementi oscillavano dal 3,4% (del 2004, 2005 e 2012), al 5,8% del 2009, negli ultimi tre anni non è mai stata superata la soglia del 2,6%, registrata nel 2015 (+2,3% nel 2013 e +1% nel 2014).

Pensioni anticipate ed opzione donna, le ultime news.

Sul fronte pensioni anticipate ed opzione donne, come sottolinea il sito Blastingnews, nella legge di bilancio c’è stata la proroga della pensione anticipata con opzione donna anche alle lavoratrici dipendenti che abbiano la data di nascita ricadente tra il 1° ottobre ed il 31 dicembre del 1958. Dal momento in cui si raggiungono i 57 anni e 7 mesi, infatti, inizieranno a decorrere i 12 mesi riguardanti la finestra mobile prima del trattamento pensionistico. Pertanto le lavoratrici dipendenti che andranno in pensione anticipata con l’opzione donna potranno iniziare ad incassare la pensione entro il 1° agosto del 2017.

Per le lavoratrici autonome, la proroga riguarderà coloro che hanno la data di nascita tra il 1° ottobre ed il 31 dicembre del 1957. Le lavoratrici autonome dovranno aver maturato l’età di 58 anni entro il 31 dicembre del 2015. Tuttavia, la finestra mobile farà slittare la decorrenza della pensione di diciotto mesi. Pertanto, la maturazione della pensione per le donne autonome avverrà solo entro il 1° febbraio del 2018.

Pensioni, precoci, quota 41, ultime news: la petizione su Change.org.

Sul fronte pensioni dei lavoratori precoci, sul sito Change.org è stata lanciata la petizione per chiedere l’approvazione di quota 41 per tutti. Si legge nella testo:”La Legge Fornero prima e il Job act dopo, hanno incatenato i lavoratori ultracinquantacinquenni sul posto di lavoro e bloccato il ricambio generazionale. Il ddl 857 elaborato dall’ex ministro del Lavoro Cesare Damiano prevede l’uscita a partire dai 62 anni di età anagrafica e 35 anni di versamenti contributivi andando incontro ad una penalizzazione massima dell’8% decrescente di 2 punti percentuali per ogni anno di anticipo dell’età pensionabile che è fissato fino ad un massimo di quattro anni.

Per i lavoratori precoci, invece, si prevede l’uscita con Quota 41, ovvero dopo il raggiungimento di almeno 41 anni di contributi effettivamente versati senza considerare l’età anagrafica e senza penalizzazioni.CHIEDIAMO CHE I 41 ANNI DI CONTRIBUZIONE VALGANO PER TUTTI INDIPENDENTEMENTE DALL’ETA'”.

