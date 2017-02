San Valentino 2017, Dolci: Semifreddo alle mandorle per la Festa degli Innnamorati

San Valentino 2017, Dolci. Per la festa degli innamorati sarà bello stupire il proprio partner con un tocco di dolcezza, un dessert delicato e molto originale, una “texture” perfetta ed un dolce diverso da quelli più tradizionali. Vediamo insieme gli ingredienti e la preparazione.

Ingredienti per 12 persone: 200g di mandorle con pelle; 500ml di panna fresca da montare; 200g di zucchero semolato + 1 cucchiaio;3 uova; rhum se piace e se non ci sono bambini; cioccolato per guarnire

Preparazione: Tostate le mandorle con la pelle in unpadellino antiaderente con un cucchiaio di zucchero. Spegnete e lasciate raffreddare prima di tritare le mandorle piuttosto fini ma senza ridurle in farina.Nel frattempo separate gli albumi dai tuorli. Montate a neve ferma (sembra quasi una meringa) gli albumi con 50g di zucchero e fate lo stesso con i tuorli, finchè non avrete un composto spumoso e gonfio. Montate la panna con il resto dello zucchero. Quindi aggiungete prima i tuorli, poi gli albumi e infine le mandorle tritate. Se vi piace aggiungete un pohino di rhum o altro liquore e delle gocce di cioccolato.

Mescolate delicatamente il composto facendo attenzione a non smontare la panna e gli albumi. Ricoprite uno stampo adatto per il freezer con della pellicola e mettetevi il semifreddo. Chiudete con altra pellicola e mettetelo in freezer per almeno 4/5 ore. Tiratelo fuori dal freezer una mezzoretta prima di servirlo. Per sformarlo basterà capovolgerlo e tirare la pellicola. Guarnite il vostro semifreddo con qualche meringa sbriciolata, o qualche mandorla caramellata, e abbondante cioccolato.

Fonte: Verzamonamour