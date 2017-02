San Valentino 2017 Eventi nelle principali città italiane: cosa fare nel giorno degli innamorati. Anche in occasione di questo San Valentino 2017 le città italiane saranno teatro di eventi da poter seguire in compagnia dei propri innamorati. Scopriamo allora una panoramica degli eventi del 14 febbraio 2017 nelle città italiane.

San Valentino 2017 Eventi nelle principali città italiane: gli eventi più suggestivi nelle città.

Tra gli eventi di San Valentino 2017 già segnalati ci sono quelli culturali ma anche culinari nella città di Milano. Perfetta per gli amanti dell’arte è la mnostra “Innamoratevi di Leonardo” su Leonardo3, e ancora tante delizie culinarie nel capoluogo lombardo con cene organizzate dai ristoranti alla moda proprio per due. A Torino sarà possibile andare a cena sui tram storici della città o ancora visitare i Musei Reali ed il Museo Egizio.

Tante le iniziative a Roma in occasione della Festa degli Innamorati con il servizio Roma Limousine per visitare la città in maniera romantica. Tramjazz organizza una serata speciale Hello Love per vedere la città a ritmo di jazz degustando ottimo cibo. Tante le iniziative anche nella bellissima Firenze, con il San Valentino sulla Torre di Arnolfo. I Musei Civici Fiorentini e l’Associazione MUS.E, grazie a Golden View e in collaborazione con il Conservatorio di Musica Luigi Cherubini di Firenze, rendono possibile visitare in esclusiva il camminamento di ronda e la torre di Arnolfo di Palazzo Vecchio.