San Valentino: ecco i consigli per preparare una romantica cena. Il 14 Febbraio è la festa degli innamorati e tanti cercano idee per sorprendere la propria metà e allora perché non creare una romantica cena tra le mura domestiche? Ecco allora alcune regole e suggerimenti da tenere a mente, per creare un fantastico effetto sorpresa. L’effetto cromatico dei piatti, il piccante e le spezie non devono assolutamente mancare. Molto importante è la scelta del vino: bollicine italiane o francesi per le ostriche, il caviale e le fettuccine al nero di seppia con gamberi rossi. Se si punta ad un rosé risulta adatto anche con agli spaghetti al peperoncino, barbabietola rossa e cips.

Per chi preferisce il rosso, meglio un vino ben strutturato, armonico e vellutato, che sarà perfetto con i risotto pomodoro curry e paprika e con il formaggio capra stagionato e prosciutto crudo dolce. Per il dessert, il tortino di cioccolato con cuore fondente e coulis di fragole risulterà l’ideale, un barolo chinato o un bicchierino di rum saranno di buon accompagnamento.

San Valentino: come apparecchiare la tavola per una romantica cena di San Valentino.

Il tutto servito su una tavola romanicamente apparecchiata dove dettagli, decorazioni, colori della passione e piccoli messaggi d’amore, vi saranno certamente d’aiuto. Tovaglia bianca su cui spiccheranno tovaglioli e sottopiatti rigorosamente rossi. Poi ancora piatti in porcellana bianchissima, un bel vaso in vetro con rose rosse a centrotavola. Potete decorare il piatto con elementi a forma di cuore: un bigliettino, un cioccolatino, un semplice filo di lana rossa. Altro elemento immancabile per una serata romantica, sono le candele.