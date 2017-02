San Valentino 2017: la sorpresa romantica di Ford per gli “assistenti di cupido”… Protagonisti di San Valentino sono i moderni Cupido: camerieri, baristi e consierge che in questo giorno speciale fanno di tutto per rendere l’atmosfera magica per gli innamorati. Dal sondaggio condotto da Ford emerge che l’atmosfera della festa dedicata all’amore rende gli operatori del settore alberghiero e della ristorazione più predisposti verso la clientela; 1 su 4, infatti, si rende disponibile a realizzare soluzioni creative per rendere magico il momento della dichiarazione d’amore dei loro clienti.

San Valentino 2017: gli assistenti di cupido… Finalmente una sopresa per loro!

Secondo la ricerca condotta da Ford, che ha intervistato operatori del settore hospitality di diversi paesi europei, tra cui camerieri, baristi e concierge, alcuni dichiarano che sarebbero disposti a lasciare il lavoro piuttosto che perdere la notte più romantica dell’anno in compagnia del loro amore; sono gli intervistati italiani, con il 33% delle preferenze, a percepire quanto complicato sia il dover lavorare in questa giornata, mentre sono i francesi, con il 29%, a raccontare di aver più volte affrontato litigi per tale motivo. Degli intervistati, inoltre, 1 su 3 ha cercato di evitare il turno di lavoro, 1 su 10 si è dato per malato, o altri ancora hanno dato libero sfogo alla fantasia, inventano emergenze personali o improbabili problemi come l’auto in panne… Cosa non si fa per amore!

Ford ha voluto stupire questi inconsapevoli ‘assistenti di Cupido’, organizzando per loro una romantica sorpresa di San Valentino, “A San Valentino le coppie si dedicano a se stesse senza prestare attenzione al resto. Certo è, che molto del loro festeggiamento dipende dalle persone che, sacrificandosi, lavorano ardentemente per rendere il nostro momento magico”, ha dichiarato Greg Dawson, Vice President Communications and Public Affairs, Ford Europa. “Sono loro i veri Cupido di San Valentino, e quale modo migliore per riconoscere i loro sforzi se non renderli protagonisti del momento”.

Per gli operatori a lavoro nel giorno dedicato all’amore c’è però un lato positivo: 2 su 3 degli intervistati, infatti, ha affermato che i clienti a San Valentino sono più gentili, oltre ad essere, secondo la maggioranza, più generosi. E cosa fanno questi ‘assistenti di Cupido’ per i clienti che si presentano da soli proprio a San Valentino? Dal sondaggio emerge che 1 cameriere su 5 si prende cura di loro, cercando di farli sorridere.