San Valentino 2017, l’amore all’ombra della Mole e del Vesuvio – Gli eventi per il 14 febbraio a Torino quest’anno sono davvero tanti. La metropoli della mole si colora di rosso in vista di San Valentino. Oltre a menù ad hoc e feste a tema nei locali per tutte le coppie, non mancheranno altri tipi di iniziative. Le cose da fare a Torino per la Festa degli Innamorati del 2017 sono moltissime: un’interessante evento torinese è “San Valentino al Planetario”, in cui gli interessati potranno prendere parte ad una cena negli spazi museali e assistere a degli eventi live nel Planetario.

“Innamorati sopra i cieli di Torino”, un tour in mongolfiera sul capoluogo piemontese

Un’iniziativa ancora più interessante è senz’altro “Innamorati sopra i cieli di Torino”, un tour in mongolfiera con cena compresa in partenza da Borgo Dora dalle ore 17. Oltre al romantico giro in mongolfiera gli innamorati potranno assaporare una gustosa cena afrodisiaca, inclusa nello speciale pacchetto. In città, invece, spicca l’iniziativa “San Valentino aperitivo o cena sui tram storici”: gli innamorati potranno cenare a bordo del Ristocolor o del Gusto Tram o semplicemente fare un aperitivo mentre il tram esplora le vie cittadine. Gli appassionati di cinema potranno invece vedere il film ‘Cos’è l’amore’ al Greenwich Village, mentre al Circolo dei Lettori si svolgerà un incontro intitolato “In nome dell’Amore2”, una rassegna letteraria a tinte rosa.

Napoli: Serenate al centro, la festa del cioccolato a Piazza Carità e visite guidate

Se la città della Mole è piena d’iniziative, non è di meno la metropoli del mare e del Vesuvio. Serenate al centro, la festa del cioccolato a Piazza Carità e tante visite guidate per scoprire insieme alla propria metà la storia e le leggende di Napoli. I preparativi a Napoli per la festa degli innamorati sono già iniziati e sono in programma numerose iniziative già da questo week end.

Innamorati a Napoli e il Metro Art Tour!

Innamòrati/Innamoràti di Napoli. Torna nella sua seconda edizione – Innamòrati / Innamoràti di Napoli organizzata dal Comune che invita turisti e cittadini a conoscere e riscoprire la città attraverso speciali visite guidate gratuite da “ciceroni illustri” affiancati da guide turistiche abilitate. Durante la giornata scrittori, attori, giornalisti e musicisti saranno accompagnatori d’eccezione e illustreranno bellezze e curiosità di Napoli. L’evento ideato dallo scrittore Maurizio De Giovanni e prevede la prenotazione obbligatoria. Un insolito itinerario è promosso dall’Azienda Napoletana Mobilità, il Metro Art Tour propone tre diversi percorsi di visita pomeridiani alle Stazioni dell’Arte. Un’interessante occasione per ammirare le nuove stazioni della metropolitana, vere e proprie opere d’arte contemporanea. Il 14 febbraio il primo appuntamento è fissato alle 16.00 per visitare le stazioni Toledo e Montecalvario, accompagnati da alcuni storici dell’arte. La seconda partenza è alle 17.00 da Toledo per Montecalvario e l’ultima visita parte alle 17.30 da Università con tappa a Dante. La partecipazione è gratuita, ci vuole soltanto… il biglietto!