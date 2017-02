San Valentino 2017, gli eventi del 14 febbraio 2017 a Roma e a Milano. La festa degli innamorati è alle porte ed ogni città ha realizzato una serie di eventi per festeggiare al meglio questo giorno. A seconda dei propri gusti è preferibile optare per una cena romantica o magari una serata a teatro. Anche una bella spa è un idea super gettonata in onore di San Valentino 2017, ma vediamo nel dettaglio quali eventi sono stati organizzati nelle città di Milano e Roma per il 14 febbraio 2017.

San Valentino 2017: gli eventi della Capitale, cosa fare a Roma.

Nonostante Roma offra degli spettacoli romantici solamente camminando per le sue strade, gli eventi organizzati in onore di San Valentino 2017 sono moltissimi. Al Teatro Trastevere c’è la manifestazione 20 spettacoli in 60 minuti, ognuno dei quali racconta una storia diversa, anche se il fil rouge rimane l’amore e le relazioni. L’aperitivo per aprire la serata è in omaggio. Al Teatro Piccolo di Pietralata in programma lo spettacolo Stories of love, che tramite la danza ed il circo contemporaneo celebra l’amore in tutte le sue forme. Anche in questo caso l’aperitivo di benvenuto è in omaggio. Per chi è alla ricerca di qualcosa di davvero particolare, una visita al Planetario a Technotown è d’obbligo.

San Valentino 2017: gli eventi in programma a Milano per il 14 febbraio 2017.

Anche il capoluogo lombardo ha deciso di non farsi cogliere impreparato in onore di questo San Valentino 2017. Tutti gli innamorati potranno godere di una particolare offerta per visitare la mostra di Leonardo; sarà infatti possibile pagare un solo biglietto di ingresso dalle 09:30 alle 22:30. Per chi ama il cinema nelle sale della Fondazione Cineteca Italiana, il giorno di San Valentino 2017, alle 17, 21 e 21:15 verrà proiettato il film My Love don’t Cross that River di Jin Mo-young, in lingua originale e con i sottotitoli in italiano. Tutte le coppie che si baceranno all’ingresso della sala potranno inoltre entrare gratuitamente.