San Valentino, la giornata dedicata agli innamorati e... Alla mamma!

San Valentino 2017, si celebra oggila festa degli innamorati. Oggi si celebra la festa dei San Valentino, la festa degli innamorati: giorno in cui trionfa l’amore a 360 grandi, ma cosa c’è di più bello dell’amore per la mamma, colei che ci ha amato fin dal primo giorno in cui ha saputo della nostra esistenza? Il sentimento è particolarmente sentito in Italia, dove SWISS ha deciso di aggiungere qualcosa in più, un accento tipicamente svizzero, rendendo protagonisti di un evento speciale due assistenti di cabina, sempre in giro per il mondo, e le loro mamme. Special guest il cioccolato, tocco svizzero per eccellenza.

Arriva anche in Italia il progetto europeo SWISSED, promosso dalla compagnia aerea Swiss International Air Lines per portare un tocco di “svizzeritudine” in alcuni Paesi e ad una loro caratteristica o tratto particolare, per esprimere apprezzamento verso le qualità e le differenze culturali, con simpatia e un pizzico di ironia.

San Valentino 2017, l’amore per la mamma.

Per il nostro Paese SWISS ha scelto di rendere omaggio alla mamma e al legame particolare e indissolubile con i suoi figli, anche – anzi, forse soprattutto – quando diventano grandi e spiccano il volo. E’ il caso di due assistenti di volo che lavorano a bordo della compagnia di bandiera, a cui SWISS ha voluto regalare la possibilità di ringraziare in un modo speciale le loro mamme, in rappresentanza di tutte le mamme italiane. Come? Con un’opera d’arte, un ritratto della figlia a grandezza naturale. Realizzata in cioccolato da uno dei più noti maitre chocolatier italiani, Mirco Della Vecchia, verrà consegnata a casa delle due mamme alla presenza delle hostess, con uno speciale effetto sorpresa. Risultato: sorrisi, abbracci e grande commozione.

Oltre al grande valore simbolico dell’iniziativa, alla mamma e all’intera famiglia verrà poi recapitata una confezione di tavolette di cioccolato da 10 kg, per continuare in dolcezza, mentre il restante cioccolato ricavato dalla scultura sarà donato a istituzioni benefiche, perché l’amore a cui SWISS rende omaggio si estende ben oltre i confini della famiglia. Ancora una volta, SWISS conferma la sua grande attenzione ai dettagli, perché sono le piccole cose che fanno la differenza.

Molte delle cose per cui la Svizzera è oggi famosa non sono state inventate entro i confini elvetici, ma sono state lì rifinite e perfezionate, tanto da essere istintivamente associate alla Svizzera. Il progetto SWISSED nasce proprio per sottolineare e rendere tangibili quei piccoli dettagli che fanno la differenza, in modo divertente e coinvolgente. Oltre all’Italia, la campagna ha toccato finora la Germania, l’Austria e la Gran Bretagna.