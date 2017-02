San Valentino Vip 2017 e Uomini e Donne: amore a gonfie vele per le coppie del programma!

San Valentino e Uomini e Donne, ultime news. Nel giorno della festa degli innamorati, scopriamo che l’amore di due delle coppie più amate del programma procede a gonfie vele. Stiamo parlando di Clarissa Marchese, che è davvero molto presa dalla relazione con il fidanzato Federico Gregucci, conosciuto nella trasmissione di Canale5 ‘Uomini e Donne’. Al settimanale Nuovo Tv ha raccontato: “Può sembrare azzardato. Ma nonostante io abbia solo 22 anni, un po’ di esperienza l’ho accumulata. Mai sono stata così certa: in lui vedo ciò che ho sempre cercato nel mio uomo ideale. In lui ho trovato la stessa mia voglia di costruire qualcosa insieme. L’obiettivo principale della vita è formare una famiglia”.

La voglia di creare una famiglia è tanta: “Non c’è una data per il ‘sì’ e non sono incinta. Ma desideriamo sposarci. Forse passerà un po’ di tempo, però siamo impazienti di gettare le basi per una vita insieme”.Federico si è rivelato un tipo molto geloso, ma Clarissa ha intenzione di fare di tutto per renderlo sereno: “In realtà lui è più geloso di quanto mi aspettassi. Io mi fido ciecamente: siamo a contatto con tante persone, ma so chi ho accanto, sono tranquilla. Farò di tutto perché anche lui sia sereno”.

San Valentino 2017 e Uomini e Donne, Claudio Sona.

La prima edizione del trono gay di ‘Uomini e Donne’ ha avuto un grande successo. Il protagonista di questa rivoluzione voluta da Maria De Filippi, Claudio Sona, è felice dell’affetto che il pubblico gli ha dimostrato e continua a dimostrargli, anche se la notorietà ha portato anche degli aspetti negativi. “E’ venuta a mancare la privacy. E questo, certamente, è un cambiamento negativo. Cerco di essere sempre carino con tutti, perché fondamentalmente fa piacere avere questo riscontro da parte della gente che, anche solo incontrandoti per strada ti dimostra affetto; peraltro è una normale conseguenza per chi, come me, ha scelto di raccontarsi in TV. Però certe cose, come ad esempio gli appostamenti sotto casa, son sincero, li trovo fastidiosi. Mi sono reso conto che è come se i riflettori sulla nostra vita non fossero mai spenti”, ha raccontato al magazine LeiSì.

Poi ha risposto a chi ha insinuato che il fidanzato Mario stia con lui solo per interessi economici: “Di certo non mi alzo la mattina con il pensiero di chi insinua cose che non esistono o che per me non sono un problema. Dispiace solo leggere i commenti negativi. Ma, sin da subito con Claudio, ci siamo promessi di rispettarci e di affrontare insieme qualsiasi cosa. L’invidia altrui, poi, da qualsiasi parte questa possa provenire, a noi scivola addosso come l’olio”.