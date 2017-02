Sanremo 2017, Ermal Meta si racconta dopo l’esperienza sanremese. La rivelazione della 67esima edizione di Sanremo è stato sicuramente Ermal Meta, il cantautore vincitore del premio cover, del premio della Critica Mia Martini e terzo posto sul podio del Festival. A Tgcom24 e a La vita in diretta ieri si è raccontato a cuore aperto. “Disobbedire è forse la prima porta per arrivare alla felicità o alla serenità” ha dichiarato il cantautore.

“Senza fatica non si conquista nulla” dichiara a Tgcom24 Ermal Meta commentando i suoi 11 anni di lavoro prima di ottenere il successo del grande pubblico. “Il suono è sicuramente più leggero rispetto al testo. Volevo che arrivasse il messaggio un po’ più semplice, in modo tale che il testo potesse arrivare con facilità” ha spiegato riferendosi al brano Vietato Morire portato a Sanremo 2017.

“La canzone racconta una storia che nel suo piccolo mi piacerebbe diventasse un manifesto di disobbedienza. Non parla di violenza ma disobbedienza alla violenza stessa. Tutto quello che mette a repentaglio l’integrità della vita umana dal punto di vista morale, spirituale e fisico, se non siamo noi a vietarlo non ci sarà una entità superiore che lo fa. E’ un modo per dire che disobbedire è forse la prima porta per arrivare alla felicità o alla serenità. Questa canzone significa ama la tua vita e gli altri, fai come ti va di fare”. Ermal Meta è stato ieri ospite anche a La Vita in Diretta dove una commossa Enrica Bonaccorti lo ha ringraziato per la sua splendida interpretazione del brano, da lei scritto, “Amara terra mia”.