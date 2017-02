Stefano Bettarini e Dayane Mello sull’Isola dei Famosi 2017: l’uno tra le braccia dell’altro al tramonto. L’inviato dell’Isola dei Famosi 2017 Ed.12 Stefano Bettarini è stato pizzicato in compagnia della bella naufraga Dayane Mello. Non è una gran novità per chi segue l’Isola dei Famosi 2017 Ed.12 perché già nelle scorse puntate si era avvertito un certo feeling tra i due e la Mello aveva esplicitamente dichiarato di avere una preferenza per l’inviato…

Stefano Bettarini e Dayane Mello sull’Isola dei Famosi 2017: scatta il bacio!

Il settimanale di gossip Chi ha paparazzato i due in atteggiamenti molto intimi, nell’atto di darsi un appassionato bacio al tramonto proprio sull’Isola dove è nata la scintilla tra i due. A Dayane Mello era stato già chiesto un parere sui naufraghi dell’Isola dei Famosi 2017 Ed 12 e la modella aveva detto: “L’inviato si può corteggiare?”. Vladimir Luxuria, opinionista della trasmissione ha così commentato: “Quei due non aspettavano altro. Ho visto subito che tra loro c’era quella complicità che, prima o poi, sarebbe esplosa”. Bettarini prima della partenza per l’Isola aveva dichiarato: “Sono single. Il GFVip doveva essere una lezione per me e lo è stata. Per molto tempo non mi sono avvicinato a una donna. Il trauma post reality, per un errore mio, ha lasciato il segno umanamente e psicologicamente”.