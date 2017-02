Stefano De Martino e Elena D'Amario, ultime news gossip ad oggi 14 febbraio 2017.

Stefano De Martino e Elena D’Amario, ultime news ad oggi 14 febbraio 2017. Secondo alcuni rumors che si sono diffusi negli ultimi mesi, Stefano De Martino ed Elena D’Amario, ballerina ad Amici e collega si De Martino si sono molto avvicinati negli ultimi tempi, al punto che in molti hanno pensato che tra i due ci fosse di più che una semplice amicizia. Ora, però, è Elena a raccontare la verità, ed a rivelare che tra loro c’è solo una bella e profonda amicizia, ma niente di più. Al settimanale Gente Elena parlando di De Martino ha detto: “Ci sentiamo regolarmente. Siamo molto legati, ci vogliamo bene. Abbiamo perfino una chat con il gruppo di Amici 9, Emma compresa. Ci siamo incontrati che eravamo adolescenti, è stato un periodo di formazione indimenticabile, difficile perdersi di vista dopo aver vissuto un’esperienza tanto forte. E infatti tra me e Stefano si è creato un feeling profondo, una grandissima e bellissima amicizia”.

Elena D’Amario si racconta al settimanale Gente.

La bella Elena ha una grande stima per Stefano, ed è felice che lui stia vivendo un momento professionale molto felice: “Stefano è stato a lungo il signor Rodriguez. Ora è in un momento di rinascita, di crescita personale e professionale, di riscatto artistico. Io non posso che essere felice per lui. È un uomo sensibile. Punto”. Elena vorrebbe un ragazzo al suo fianco, dopo un periodo in cui è stata single: “Il desiderio c’è. È la mia settima stagione da nomade, e l’idea di tornare a casa e trovare qualcuno è davvero un bel pensiero in cui rifugiarsi”.

