Uomini e Donne le ultime news e anticipazioni: speciale puntata di San Valentino

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: speciale San Valentino con tante coppie in studio. Protagonista, nella puntata di oggi, del programma di Uomini e Donne, sarà l’amore. Quale posto migliore per rendere omaggio alla festa degli innamorati se non nello studio in cui nascono e si creano le coppie? Stando alle ultime anticipazioni, per l’appuntamento odierno negli studi di Cinecittà, dovrebbero essere presenti tante coppie nate sul trono classico, che oltre a fare un saluto al luogo in cui è nato il loro amore, racconteranno anche come proseguono le cose all’esterno degli studi Mediaset. Spazio a Claudio Sona e Mario Serpa, Clarissa Marchese e Federico Gregucci, Claudio D’Angelo e Ginevra Pisani, Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia, Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo, Andrea Damante e Giulia De Lellis.

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: ecco le coppie escluse.

Cresce l’attesa per lo speciale Uomini e Donne di San Valentino. Avremo modo di vedere molte delle coppie che in questi anni si sono formate all’interno dello studio, ma alcune sono state escluse. Le ultime news e anticipazioni ci rivelano che in questo speciale Uomini e donne del 14 febbraio non ci saranno Cristian e Tara: i due dopo una storia d’amore decisamente travagliata durata più di tre anni, hanno scelto di convolare a nozze lo scorso agosto e sono diventati ufficialmente marito e moglie. Sebbene siano una delle coppie più durature del programma di Maria De Filippi non saranno presenti in questo speciale. Stessa situazione anche per Aldo e Alessia: tra i due c’è stato un ritorno di fiamma dopo un periodo di separazione, ma nonostante questo non figurano tra gli ospiti dello speciale San Valentino.