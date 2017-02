Volevo il maggiordomo con Fabio Avaro e Enzo Casertano debutta al Teatro Roma

Debutta stasera martedì 14 febbraio 2017 sul palcoscenico del Teatro Roma, la nuova commedia brillante Volevo il maggiordomo con protagonisti Fabio Avaro e Enzo Casertano insieme con Maria Chiara Cimini e Antonia Di Francesco, la piece teatrale scritta da Mario Alessandro Paolelli e la regia affidata a Roberto D’Alessandro. La nuova commedia Volevo il maggiordomo racconta di un cinquantenne zitello (Fabio Avaro) fissato con l’opera lirica, che vive da anni con la sorella, orgogliosamente zitella anche lei. I loro esilaranti bisticci e la loro uggiosa quotidianità vengono stravolti dall’arrivo di un maggiordomo (Enzo Casertano) “campano purosangue” che unisce lo humour britannico alla dissacrante ironia partenopea.

Il nuovo arrivato sconvolgerà la vita dei due fratelli e della vicina, signora volgarotta arricchitasi con una catena di macellerie, in un susseguirsi di gag, tormentoni e filetti di vitella. Il maggiordomo riuscirà a tirar fuori prima il peggio e poi il meglio da tutte le persone che lo circondano, incitandole a rincorrere i loro sogni e soprattutto a realizzarli! Ma sul probabile ‘happy ending’, verrà fuori che il padrone di casa nasconde un segreto.

Il maggiordomo ideato da Mario Alessandro Paolelli ed interpretato da Enzo Casertano è un po’ tutto questo, cortesia, deferenza, persino garbata ironia, ma c’è l’ingrediente segreto a sparigliare le carte: il buon Ciro è infatti un campano purosangue.

Volevo il maggiordomo con Fabio Avaro e Enzo Casertano in scena al Teatro Roma da martedì 14 fino a domenica 26 febbraio 2017.

In Volevo il Maggiordomo si mescola dunque il piccante e scoppiettante humour britannico alla dissacrante e cinica comicità partenopea con un’escalation di gag, battute e detti napoletani che irrompono nella vita di una coppia alquanto particolare di fratelli, ormai condannati ad una vita di dispetti e frecciatine. Ad un certo punto però il maggiordomo compie un atto per lui davvero poco professionale: si affeziona.



“Ed ecco il senso della commedia venire a galla” spiega autore Mario Alessandro Paolelli, “non lasciamoci costringere in schemi ed archetipi che la vita, nel suo incedere elegante, ma inesorabile, ci pone davanti. Per poter ‘scavalcare il recinto’ c’è proprio bisogno di ‘sentire la fine’? Dobbiamo per forza, noi esseri umani, percepire il pericolo per tirare fuori gli artigli? Tutti noi abbiamo bisogno di un lieto fine e, vedrete, saranno proprio questo Maggiordomo insieme ad una signora professionista in mattatoi e macellerie a riportare l’allegria in una famiglia ormai allo stremo della quotidianità e degli affanni”.

Proprio uno di quegli affanni farà infatti scatenare nel Maggiordomo la voglia di superare i suoi doveri ed a far intraprendere ai due padroni di casa un viaggio, insieme allo spettatore, oltre i propri limiti.