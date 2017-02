Amici 2017 Ed. 16, ultime anticipazioni sul serale. La vita nella scuola di Amici 2017 Ed. 16 prosegue ed i ragazzi sono sempre super impegnati per dimostrare quanto si meritino di rimanere all’interno del talent. Amici 2017 Ed. 16 si sta avvicinando alla sua fase cruciale; mancano infatti meno di due mesi all’inizio del serale ed i professori sono sempre più esigenti, in quanto solamente pochi di loro avranno la possibilità di accedervi. Quello che si stanno chiedendo tutti i fan di Amici 2017 Ed. 16 è chi ci sarà in questo serale, il quale, secondo le ultime anticipazioni, dovrebbe prendere il via in primavera, tra fine marzo ed aprile. Vediamo quali sono le ultime news ed anticipazioni sul serale di Amici 2017 Ed. 16...

Amici 2017 Ed. 16: Sabrina Ferilli proprio come Emma non ci sarà?

Il cast che comporrà il serale di Amici 2017 Ed. 16 non è stato ancora del tutto rivelato, ma sono trapelate moltissime anticipazioni al riguardo, le quali, nel corso dei mesi sono state smentite e confermate. Secondo le ultime anticipazioni Emma non ci sarà, così come Sabrina Ferilli, la quale avrebbe deciso di non prendervi parte per una presunta gravidanza. Secondo le ultime anticipazioni anche Nek non sarà presente e Giorgia ha ufficialmente smentito una sua partecipazione in quanto impegnata con il tour del suo nuovo album. Ci sarà invece Morgan e si vocifera la presenza di Ambra Angiolini tra i giudici al posto di Sabrina. Tra i nuovi coach sembra esserci Fiorella Mannoia, ma la sua presenza non è stata né smentita né confermata.