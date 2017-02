Amnistia e Indulto, Carceri e detenuti: le ultime news ad oggi 15 febbraio 2017. Prosegue lo sciopero della fame di Rita Bernardini per sensibilizzare sui temi di amnistia e indulto. Scopriamo intanto le ultime news su carceri e detenuti.

Carceri e detenuti: ultime news ad oggi 15 febbraio 2017.

Arrivano dall’Ansa dati importanti sulle carceri della Lombardia dove su 7.814 detenuti metà sono stranieri, un terzo tossicodipendenti. La Commissione speciale sulla situazione carceraria presieduta da Fabio Fanetti, la delegazione regionale si recherà al Beccaria e a san Vittore. “San Vittore è il terzo della Lombardia per capienza e numero di detenuti ospitati, dopo Bollate e Opera. Ha una capienza di 750 posti ma secondo gli ultimi dati forniti dal Dap, il Dipartimento amministrazione penitenziaria, ospita 932 persone, 87 donne; il 61% persone di nazionalità straniera, il 26% tossicodipendenti. Le strutture carcerarie della Lombardia hanno una capienza di 6.120, mentre ne ospitano 7.814. Il 46,2% sono stranieri, il 31,7% tossicodipendenti”.

In Emilia Romagna secondo quanto riportato da Bolognatoday, Galeazzo Bignami ed Enrico Aimi di Forza Italia hanno chiesto alla Regione Emilia Romagna di sollecitare il Governo nazionale affinché proceda a una verifica dell’applicazione degli accordi bilaterali sottoscritti dall’Italia con altri Paesi per il rimpatrio dei detenuti “ciò al fine di valutarne l’efficacia o evidenziarne le criticità. I costi potrebbero essere evitati facendo scontare la pena nel Paese di origine del detenuto, ammesso che sia un Paese dove non vengano violati i diritti umani”.

Ti potrebbe interessare anche: Amnistia e indulto tutte le ultime news e novità.