Anticipazioni Il Segreto le trame della settimana del 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 febbraio 2017: «Il misterioso dono della Montenegro». Donna Francisca lascia un misterioso pacco dono a Miel Amarga per Lucas e Sol, ma almeno per ora le anticipazioni de Il Segreto non possono dirci che cosa contenga, dal momento che Carmelo non lo apre affatto e lo butta direttamente nella spazzatura! Intanto, Ramiro tiene d’occhio Rafaela e rivela a Nicolás di essere al corrente della vera identità della giovane donna.

«Soldi falsi e donne dai capelli blu». Anticipazioni Il Segreto le trame della settimana del 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 febbraio 2017

Frattanto Hernando si scusa con Camila per il proprio comportamento, non trascurando di metterla in guardia da Francisca. E – come ci rivelano le anticipazioni de Il Segreto – le racconta anche di quanto accaduto al Jaral e di quali siano i suoi sospetti in proposito. Nicolás, nel frattempo, viene in possesso di una rivista che pubblica in copertina le fotografie delle donne dai capelli blu da lui realizzate. Intanto – frugando qua e là – Matías rinviene dei cliché adatti a stampare banconote false! A chi mai apparterranno?

«Raimundo Ulloa, l’anarchico!» Anticipazioni Il Segreto le trame delle puntate in onda dal 20 al 26 febbraio 2017

La frenesia di Francisca contro il matrimonio fra Lucas e Sol è inarrestabile, e dunque le anticipazioni de Il Segreto ci fanno vedere come la matrona passi all’attacco, chiamando il parroco della chiesa nella quale i due giovani vorrebbero sposarsi, e chiedendogli di non celebrare questo matrimonio! Camila, intanto, cerca di stare vicina a Beatriz che ha causa di quello che ha sofferto soffre di incubi. Raimundo, intanto, rivela a Matías di essere un sostenitore degli anarchici, e invita il nipote a condividere le sue idee.