Anticipazioni Tempesta d’Amore, le trame della settimana del 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 febbraio 2017 – «Gelosia di Desirée» – Le anticipazioni di Sturm der Liebe – Tempesta d’Amore mostrano che Tina disegna la nuova etichetta per la Burger Brau, con risultati che Oskar apprezza moltissimo. In seguito i due vanno a fare una passeggiata nel bosco, ma si avvicinano troppo al punto dove Oskar seppellì a suo tempo il cadavere dell’aggressore di Pia. Desirée ha una dura reazione quando vede Clara e Adrian insieme in intimo colloquio e perciò invita Lechner a dirle la verità su quanto Clara gli sta confidando.

«Fabien tra Natascha e Michael…»

Secondo le anticipazioni di Tempesta d’amore, Charlotte, saputo che André si è licenziato, va da lui per indurlo a riflettere sull’opportunità di tale scelta. Intanto Fabien si scusa con Natascha, mentre questa si prepara a trascorrere una serata molto romantica in compagnia di suo marito. Tuttavia di nuovo il ragazzo finisce per intralciare la serenità dei due coniugi, ma non abbastanza da impedire che nella donna si risveglino sentimenti materni.

«L'orologio pericoloso».

Le anticipazioni di Sturm der Liebe – Tempesta d’Amore rivelano che Clara, dopo aver parlato a lungo con Tina, comprende che è arrivato il momento di dichiarare ad Adrian ciò che prova per lui. Ma questa volta di persona, senza lettere che possano essere manipolate dalla sua amica – rivale. Friedrich propone la sostituzione di André al Fürstenhof, ma trova la ferma opposizione di Hildegard e Adrian. Oskar rivela ad Alfons e Tina di avere problemi con André a causa di quanto accadde a sua sorella Pia: Tina ignora che André ha acquistato l’orologio appartenuto al defunto aggressore della ragazza. E se André finisse di nuovo – e ancora ingiustamente – nei guai a causa di quell’oggetto che ora è in suo possesso?