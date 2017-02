Anticipazioni Un posto al sole tutte le trame di mercoledì 15, giovedì 16 e venerdì 17 febbraio 2017 – «Riuscirà Silvia a…?» Le anticipazioni di Un posto al sole ci mostrano come Nadia chieda a Renato di ascoltare almeno quali fossero le sue ragioni prima di troncare del tutto il loro rapporto, mentre l’amico Raffaele fa ancora di più: si presenta a casa di Alberto e lo minaccia! Intanto, dietro le tante piccole bugie che Alice racconta a suo padre pur di non andare a scuola si nasconde una drammatica verità con cui presto Andrea verrà a contatto. Infine il giorno della presentazione del romanzo è arrivato: riuscirà Silvia a non lasciarsi sopraffare dall’emozione davanti al pubblico?

Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano intanto che, mentre fra Renato e Nadia le cose potrebbero anche aggiustarsi, Alberto – esasperato dall’idea di sentirsi messo da parte e isolato – medita su come farla pagare a tutti: ora le posizioni fra lui e Renato si sono invertite! Deciso a scoprire cosa nasconda lo strano comportamento di Alice, Andrea va a cozzare contro una realtà molto più grave di quanto non immaginasse. Chiamata a vestire i panni della scrittrice davanti al pubblico, Silvia incomincia a trovarsi a proprio agio, ma intanto per Michele le cose potrebbero rivelarsi un po’ diverse…