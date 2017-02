Anticipazioni di Un posto al sole, tutte le trame della settimana del 20, 21, 22, 23 e 24 febbraio 2017 – «Le meschine vendette di Alberto Palladini» – Attraverso le anticipazioni di Un posto al sole vediamo come Alberto – desideroso di vendicarsi di Nadia, Renato, Niko e Raffaele, non desista dal tentare di seminare zizzania e causare problemi a Palazzo Palladini e allo studio legale Enriquez. Nel frattempo Andrea è diventato molto preoccupato per sua figlia Alice, da quando ha scoperto che la ragazzina è vittima degli attacchi di alcuni cyber bulli. In conseguenza di tali problemi, Alice ha anche subito un vistoso calo nel rendimento scolastico, il che aggrava ancora di più la sua situazione. Ora il Pergolesi deve valutare molto attentamente cosa fare e a chi rivolgersi, e ne parla anche con Elena.

«Per liberarsi di Matteo…» Anticipazioni Un posto al sole, tutte le trame della settimana del 20, 21, 22, 23 e 24 febbraio 2017

Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che frattanto Roberto Ferri ha messo a punto una proposta molto allettante per Matteo, un’offerta veramente intrigante con cui spera di convincerlo a sgomberare il campo una volta per tutte, uscendo definitivamente dalla vita di Marina Giordano. Le anticipazioni di UPAS non spiegano ancora esattamente di che cosa si tratti, ma quel che è certo è che Roberto segue molto attentamente tutti i movimenti della donna che sta per sposare! E intanto tra Franco e Angela nascono nuove incomprensioni, soprattutto quando Boschi viene a sapere che la sua compagna è stata dallo psicoterapeuta Paolo Pagano, mentre emerge un nuovo personaggio: è Luca Grimaldi, un affascinante poliziotto che, imbattendosi in Angela in palestra, ne rimane a sua volta affascinato. Infine Elena e Andrea hanno idee del tutto opposte su come gestire la situazione di Alice, che non smette di raccontare frottole al suo papà…