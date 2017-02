Caterina Balivo, il look a Detto Fatto di oggi, 15 febbraio 2017

Caterina Balivo, il look a Detto Fatto di oggi, mercoledì 15 febbraio 2017. Caterina Balivo torna come tutti i giorni puntuale alle ore 14 con un’altra puntata di Detto Fatto, la frizzante trasmissione di Rai 2 che ogni giorno propone interessanti rubriche. Ammiriamo in ogni puntata i diversi outfit scelti dalla conduttrice, che ama sorprendere con look casual chic molto raffinati. Per la puntata di Detto Fatto di oggi, la conduttrice ha optato per un look casual molto originale e ha scelto di indossare un jeans attillato, una blusa bianca ed una giacca blu con righe verticali bianche e rosse. A completare il look sono delle eleganti décolleté rosse con alto tacco a spillo.

Caterina Balivo, i capelli ed il make up a Detto Fatto di oggi, 15 febbraio 2017.

Caterina Balivo ha scelto di portare i suoi capelli con un taglio di gran tendenza: si tratta di un long bob che la conduttrice predilige portare con una piega ricca di volume. La conduttrice di Detto Fatto ha oggi optato per un trucco molto leggero, vivacizzato da un rossetto rosso.