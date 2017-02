Dakota Johnson: parla la protagonista di Cinquanta sfumature di nero. Dakota Johnson è la protagonista del prossimo film in uscita cinquanta sfumature di nero. Figlia di attori, Melanie Griffith e Don Johnson, Dakota Johnson è praticamente cresciuta sui set. Oggi, a 27 anni, è una star internazionale, prima con Cinquanta sfumature di grigio, il primo film della trilogia erotica di E.L.James e ora, nel secondo capitolo della saga, con Cinquanta sfumature di nero, riprendendo il ruolo di Anastasia. Ma la sua vita è ben diversa dal quella che appare sui set, anzi potremo dire l’esatto contrario.

Dakota, che appare spesso nuda in scene molto erotiche, si presenta con un completo nero monacale: gonna lunga e blusa ampia, poco trucco, i capelli sciolti. Ha appena finito di girare Suspiria, il remake del thriller di Dario Argento diretto da Luca Guadagnino. Ma tornando a Cinquanta sfumature di nero alla domanda sul se l’annoiasse interpretare lo stesso personaggio Dakota Risponde: “No, al contrario, ho accettato questo ruolo proprio perché mi permetteva di seguire Anastasia nella sua trasformazione: da ragazza ingenua e un po’ sprovveduta in donna.

Dakota Johnson: il rapporto con Jamie Dornan e la sua famiglia.

Dakota parla anche del suo rapporto con Jamie Dornan e con la sua famiglia, con cui ha trascorso più durante la preparazione di questi due film. “A Vancouver spesso, durante i weekend, c’erano anche le sue due magnifiche bambine, una boccata d’aria fresca. La nostra amicizia mi ha aiutato parecchio quando abbiamo girato le scene più intime” ecco quanto ha dichiarato l’attrice. E per quanto riguarda i suoi genitori? “Sia mamma che papà non sono mai intervenuti nelle mie scelte professionali; sono sempre stata inflessibile a riguardo, ma non credo vogliano vedere questi miei film, sarebbe “inappropriato”. Comunque, non mi giudicano in base ai progetti che scelgo sul set, guardano piuttosto a come mi comporto nella vita come essere umano. La vita della protagonista della saga dei due film è diventata famosa in poco tempo e a parte le cose più ovvie come dover parlare coi giornalisti , dichiara di trovarsi in una posizione invidiabile: può parlare con persone che ammira, discutere di cinema con grandi attori. Un bel colpo di timone dopo anni di provini. Alla fine il successo sembra non averla cambiata: si definisce una pantofolaia, amante più di stare a casa con gli amici che mostrarsi in pubblico.

Con una famiglia come la sua, era inevitabile che Dakota finisse sul red carpet. Mamma: Melanie Griffith, candidata all’Oscar per Una donna in carriera. Papà: Don Johnson, il detective Sonny Crockett nella mitica serie tv Miami Vice. Patrigno: Antonio Banderas, star di Almodóvar e indimenticabile Zorro. Nonna: Tippi Hedren, l’attrice scelta da Alfred Hitchcock per capolavori che hanno fatto la storia del cinema, da Gli uccelli a Marnie.