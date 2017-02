Dance Dance Dance, le news e le anticipazioni di stasera, 15 febbraio 2017

Dance Dance Dance, le anticipazioni di stasera, 15 febbraio 2017. Dance Dance Dance, il frizzante reality di Sky, ritorna stasera, mercoledì 15 febbraio 2017, dopo la pausa della scorsa settimana dovuta all’esibizione del corpo di ballo della trasmiossione sul palco dell’Ariston nel corso della finale del Festival di Sanremo. In prima visione assoluta su FoxLife (Sky 114) alle 21.10 riparte il reality sul ballo condotto da Andrea Delogu e Diego Passoni con in giuria Vanessa Incontrada, Luca Tommassini e Timor Steffens che vede 6 coppie di personaggi famosi sfidarsi nella reinterpretazione delle più celebri coreografie tratte da videoclip, musical o film.

Dance Dance Dance, le sfide del 15 febbraio 2017.

L’ottava puntata si aprirà con il Dance Off, lo scontro finale tra Tania Cagnotto – Giovanni Tocci e Clara Alonso – Diego Dominguez che sancirà l’eliminazione definitiva per una delle due coppie. Il duo olimpico si esibirà sulle note diSurvivor, l’indimenticata hit 2001 delle Destiny’s Child, mentre per Clari e Diego il palco si trasformerà in una piscina dove dovranno infatti confrontarsi con le insidie della celebre Water Dance di Step Up 3. La coppia che uscirà vincitrice dal Dance Off raggiungerà Claudia Gerini e Max Vado (reinterpretaranno i passaggi di Fame – Remember My Name, lo storico musical del 1980) e Raniero Monaco di Lapio e Beatrice Olla (chiamati a rivivere la Final Dance di Step Up All In) nella battaglia verso la finale di Dance Dance Dance del prossimo 15 marzo.