Detto Fatto, le anticipazio ni ed i tutorial di oggi 15 febbraio 2017. Detto Fatto torna come ogni giorno su Rai 2 con una nuova, scoppiettante puntata. Caterina Balito, dopo la speciale puntata di ieri dedicata a San Valentino, proporrà oggi tanti tutorial interessanti. Prima di scoprire le anticipazioni sulle rubriche che vedremo oggi, mercoledì 15 gennaio 2017, ricordiamo alcuni tutorial proposti per la puntata di ieri.

Caterina Balivo, con l’aiuto di preparati tutorial, ci ha dato preziosi consigli per trascorrere nel modo migliore la serata di San Valentino. Salvo Filetti ci ha dato dei consigli sull’acconciatura: ok ad un raccolto, purché sia morbido e dall’effetto “spettinato – chic”. Stefania Berzo suggerisce di indossare capi in rosso, e propone alcuni tipi di outfit. Fausto Cavalieri, invece, ci propone un make up sui toni del rosso – rosa. Morris Marino, infine, ci spiega come realizzare dei centrotavola con i fiori protagonisti di questo giorno: le rose.