Europa League, Borussia M.-Fiorentina e Villareal-Roma: formazioni, diretta TV e news. Domani, giovedì 16 febbraio 2017, si giocano i sedicesimi di finale dell’Europa League 2016/17. Sono due le squadre italiane rimaste in questa competizione europea: la Fiorentina, che affronterà il Borussia Moenchengladbach e la Roma, che sfiderà il Villareal. Alle 19:00, la squadra di Paulo Sousa scenderà in campo al Borussia-Park contro i tedeschi, attualmente al decimo posto della Bundesliga. I bianconeri non sono da sottovalutare, perché l’anno scorso sono arrivati quarti in Bundesliga, qualificandosi ai playoff di Champions League.

Una volta superato il primo step, si sono qualificati terzi in un girone difficile con Barcellona, Manchester City e Celtic, ottenendo anche risultati importanti: hanno perso 2-1 contro il Barca in Germania, hanno vinto 2-0 a Glasgow e pareggiato 1-1 in casa col City di Guardiola. Il fattore casalingo sarà importante per il Borussia, che punta molto su un giovane di grande talento Mahmoud Dahoud, centrocampista offensivo seguito dalla Juventus. La Fiorentina giocherà con il 3-4-2-1, ma ci sono alcuni dubbi sulle fasce: Cristoforo e Tello potrebbero sostituire Chiesa e Oliveira.

Europa League, Borussia M.-Fiorentina e Villareal-Roma: formazioni, diretta TV e news.

Ballottaggio Ilicic-Bernardeschi nel ruolo di trequartista. Il centravanti viola sarà Nicola Kalinic, che è tornato a piena disposizione di Sousa. La Roma giocherà alle 21:00 all’Estadio de la Ceramica di Villa-real contro il “sottomarino giallo”. Una trasferta delicata per la squadra di Spalletti, che affronteranno la sesta squadra della Liga. Gli spagnoli hanno perso Pato nel mercato di gennaio, ma possono contare sul talento di Sansone (ex Sassuolo), Jonathan Dos Santos (fratello del più famoso Giovani) e Bakambu.

La Roma giocherà con il medesimo modulo della Fiorentina, ben collaudato in campionato. Spalletti ha un grande dubbio in attacco: Salah, decisivo a Crotone, è leggermente favorito su Perotti (ancora non al meglio). El Shaarawy partirà dalla panchina. Diretta TV: alle 19:00 Fiorentina-B. M’gladbach sarà trasmessa su Sky Calcio 1, in esclusiva; alle 20:45 Villareal-Roma sarà trasmessa su Sky Calcio 1 e, in chiaro, su TV8.