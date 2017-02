Grey’s Anatomy 13 Anticipazioni, trame e news. Episodio 13×10: «Dopo il ‘winter’ finale…». Le anticipazioni e le news di Grey’s Anatomy 13 mostrano che negli USA l’episodio 13×10 è andato in onda sulla rete americana ABC giovedì 19 dicembre 2017. In italia invece la 13° stagione di Grey’s Anatomy va in onda su Fox Life ed è attualmente ferma all’episodio 13×09 per la consueta pausa stagionale. Mentre per gli utenti che stanno seguendo la tredicesima stagione di Grey’s Anatomy in streaming la serie TV è tornata con la seconda parte di episodi giovedì 26 gennaio 2017, i telespettatori di Sky attendono l’uscita del 13×10 in Italia.

«Grey’s Anatomy 13×10: quando va in onda su sky?» Grey’s Anatomy 13 Anticipazioni e news puntate italiane.

Inizialmente le anticipazioni e le news di Grey’s Anatomy 13 fissavano la data d’inizio dei nuovi episodi di Grey’s Anatomy 13 per il 19 gennaio. In Italia lo streaming di Grey’s Anatomy 13×10 in lingua originale sottotitolato in Italiano sarebbe stato disponibile già dal giorno dopo, venerdì 20 gennaio. Per la messa in onda su Sky (Fox Life), invece, si attendeva lunedì 23 gennaio 2017. Tuttavia nella data e ora previste per la messa in onda del medical drama è stato invece trasmesso uno speciale sui Trump in occasione dell’insediamento alla Casa Bianca del nuovo presidente degli Stati Uniti.

«Il riepilogo della 9ª puntata e l’attesa per la 10ª» Grey’s Anatomy 13 Anticipazioni e news puntate italiane.

Ovvia la delusione dei numerosi fan della serie scritta da Shonda Rhymes, che ora chiedono alle anticipazioni e news di Grey’s Anatomy 13 quale sia la nuova data prevista per la messa in onda del medical drama su Fox Life. La serie si è fermata alla 9ª puntata per l’usuale pausa di mezza stagione. L’episodio 13×09 di Grey’s Anatomy, dal titolo “You Haven’t Done Nothing’”, ha lasciato molte situazioni in sospeso, motivo per cui cresce l’attesa per l’uscita della nuova puntata. Nel ‘mid-season final’, Alex Karev è sul punto di prendere una decisione sul suo futuro, disposto com’è ad andare dal procuratore e dichiararsi colpevole per proteggere Jo, scontando due anni di carcere senza affrontare il processo. Tuttavia Meredith prova a fargli cambiare idea, usando parole che non lasciano indifferente l’amico. Alex andrà o non andrà in prigione? Rimane anche un altro dubbio: dov’è sparita Amelia e che ne sarà del rapporto con Owen dopo che lei – lasciando solo una lettera – è andata via di casa?