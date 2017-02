Guida tv: i programmi tv su Rai, Mediaset e La7 di giovedì 16 febbraio 2017

Guida tv completa di giovedì 16 febbraio 2017: tutti i programmi tv di Rai, Mediaset e La7 e le ultime anticipazioni e news. Scopriamo in dettaglio i programmi tv che andranno in onda giovedì sera, 16 febbraio 2017 sulle reti Rai, Mediaset e La7. Su Rai 1 andrà in onda la fiction Un passo dal cielo 4. Su Canale 5, invece, vedremo il film Anche se è amore non si vede. Vediamo in dettaglio la programmazione tv della serata ed alcune anticipazioni.

Su Rai 1 andrà in onda la ficion con Daniele Liotti Un passo dal cielo 4. Eva ha deciso di partire per Los Angeles con Fedez, e appena Vincenzo lo scopre i due litigano furiosamente. Emma e Francesco provano a curare il cavallo di Zoe, e questo li avvicina… Per Zoe, intanto, un grande dolore: il corpo della sorella Eleonora viene ritrovato… Su Rai 2 verrà trasmesso lo spettacolo Aldo Giovanni e Giacomo Live on Stage. Rivedremo gli sketch ed i siparietti più divertenti del trio. Per l’occasione i tre comici ripercorreranno i momenti più belli della loro carriera.

Su Rai 3 andrà in onda il programma di approfondimento Mi manda Rai 3. Salvo Sottile torna alla conduzione dell’amato programma con tanti ospiti e collegamenti per commentare alcuni argomenti di attualità.

Su Canale 5 vedremo il film con Ambra, Ficarra e Picone Anche se è amore non si vede. Salvo e Valentino sono amici dai tempi delle elementari e lavorano insieme: habbo un bus ed accompagnano i turisti a visitare Torino. Valentino è fidanzato con Gisella, e non perde occasione per dimostrarle il suo amore con pensierini. Gisella, però, non ne può più e decide di lasciare Valentino. Su Rete 4 andrà in onda il film di fantascienza Colpevole d’innocenza. Nick decide di prendere in prestito da un conoscente la sua barca a vela, allo scopo di passare un fine settimana con la moglie Elizabeth. Durante il fine settimana Elizabeth si sveglia nel cuore della notte coperta di sangue, e Nick è scomparso…

Su Italia 1 andrà in onda, invece, il film Transporter: extreme. Frank Martin è un macellaio ma vuole cambiare lavoro e diventa autista della famiglia del ministro Billings, che lotta per l’approvazione di leggi restrittive contro la droga. Frank deve portare a scuola il figlio di Billings, ma un giorno il bambino viene rapito…

Giovedì sera, 16 febbraio 2017, su La7 andrà in onda Piazzapulita, trasmissione condotta da Corrado Formigli e con la partecipazione di Sabrina Guzzanti.