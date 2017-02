Isola dei Famosi 2017, il daytime e le news di oggi 15 febbraio 2017

Isola dei Famosi 2017, il daytime di oggi, 15 febbraio 2017: la situazione sull’Isola dei Metalli. I naufraghi evoluti, dopo la puntata serale di lunedì, sono sbarcati sull’Isola dei Metalli. I tratta di un gruppo composto di quali sole donne, ed Eva è molto contenta sia dell’evoluzione che dei naufraghi con cui dovrà condividere questa settimana. I naufraghi sono sereni, soddisfatti di questa nuova sistemazione, ma sono anche molto stanchi, e decidono di addormentarsi sulla spiaggia, dato che il clima consente. Gli animi sono sereni, e tutti i problemi per il rifugio e per i pasti viene rimandato al giorno successivo.

Isola dei Famosi 2017, il daytime di oggi 15 febbraio 2017: la situazione sull’Isola del Fuoco.

Sull’Isola del Fuoco ci sono delle tensioni tra i naufraghi, in particolare tra quelli che hanno subito la nomination. Giacomo è triste: non si aspettava di venir nominato da Giulio ed in particolar modo da Samantha. Anche Raz è nervoso, ed inizia a litigare con Massimo (che ha deciso di restare sull’Isola e di non tornare a casa).