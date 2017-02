Isola dei famosi 2017, ultime news: la decisione di Massimo Ceccherini!

Isola dei Famosi 2017: continuano i dissapori. L’Isola dei Famosi è giunta, tra alti e bassi, alla sua terza puntata e per la conduttrice Alessia Marcuzzi il compito che le è stato assegnato sta risultando tutt’altro che facile. La Marcuzzi si è spesso ritrovata a calmare i malcontenti dei naufraghi che mai, come in questa edizione, si dimostrano sofferenti. L’attore toscano Massimo Ceccherini sembra ormai voler ripetere il rito, al termine di ogni puntata, di prendere la decisione di voler abbandonare il gioco in più esuberanze e capricci continuano e le liti si fanno sempre più incalzanti tra Eva Grimaldi e Malena la pugliese.

Ma tornando a Massimo Ceccherini, uno dei personaggi più discussi dell’ Isola dei Famosi 2017, che non ha gradito l’iniziale collocazione nell’isola dei primitivi e si è spesso scontrato con gli altri naufraghi. Dopo le discussioni e le liti accompagnate da pianti con Eva Grimaldi Ceccherini ha stuzzicato spesso anche Moreno per il suo feeling particolare con Malena la pugliese.

Isola dei Famosi: Massimo Caccherini e Raz Degan alimentano i dissapori.

Massimo Ceccherini sembra non aver risparmiato nessuno e anche Raz Degan è stato preso di mira per il suo atteggiamento autoritario. Intanto anche lo stesso Raz sembra non voler rendere proprio le cose facili. Il quarantottenne ha replicato che sull’Isola dei Famosi sembra di essere all’asilo infantile. Al termine della trasmissione Ceccherini ha riferito di voler lasciare il reality perché non sopportava l’idea di tornare sull’Isola con Raz Degan. Alessia Marcuzzi ha invitato il comico a meditare sulla sua decisione e, infatti, una volta rientrati sull’isola del fuoco il toscano ha riferito che proseguirà per un altra settimana la sua esperienza nel reality show.