Papa Francesco, l’Udienza generale di oggi 15 febbraio 2017. Nell’Udienza generale di oggi 16 febbraio 2017 e nella catechesi del giorno, Papa Francesco ha ricordato i santi patroni di Europa Cirillo e Metodio e si è riferito all’unità della fede, della tradizione e della cultura cristiana.

“La pace che scaturisce dalla fede è un dono, è la grazia di sperimentare che Dio ci ama e che ci è sempre accanto – ha dichiarato Papa Francesco nell’udienza generale di oggi 15 febbraio 2017 – non ci lascia soli nemmeno un attimo della nostra vita. E questo, come afferma l’apostolo Paolo, genera la pazienza, perché sappiamo che, anche nei momenti più duri e sconvolgenti, la misericordia e la bontà del Signore sono più grandi di ogni cosa e nulla ci strapperà dalle sue mani e dalla comunione con Lui.

Il fondamento della speranza cristiana è ciò di più fedele e sicuro possa esserci: l’amore che Dio stesso nutre per ciascuno di noi. È un buon esercizio, ha ricordato papa Francesco, anche se non è facile dire “Dio mi ama”. Dobbiamo ripeterlo come una preghiera: sono sicura, sono sicuro che Dio mi ama. (…) Il nostro vanto più grande sarà quello di avere come Padre un Dio che non fa preferenze, che non esclude nessuno, ma che apre la sua casa a tutti gli esseri umani, a cominciare dagli ultimi e dai lontani, perché come suoi figli impariamo a consolarci e a sostenerci gli uni gli altri” ha detto oggi nella catechesi sul tema della speranza, secondo quanto riportato da Avvenire.