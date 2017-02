Pensioni ed edili. Franco Turri, segretario di Filca Cisl, ha affrontato il tema delle pensioni per i lavoratori del settore dell’edilizia su QN ed ha osservato che il comparto è composto da moltissime piccole imprese caratterizzate “da una forte mobilità territoriale”, per il passaggio da un cantiere ad un altro, “aziendale”, per il passaggio da un’impresa all’altra e da una “mobilità intersettoriale”, perchè almeno il 30% degli addetti entra o esce dal settore ogni anno.

“Per un lavoratore edile è veramente difficile raggiungere i requisiti necessari per andare in pensione alle stesse condizioni dei lavoratori di altri settori, a meno che non rimanga in cantiere fino a 67 anni”, ha sottolineato Turri. “I Fondi Pensione rappresentano un importante strumento di democrazia economia”, per il segretario della Filca-Cisl. Il sindacalista ha analizzato il caso del Fondo di Previdenza dei lavoratori edili, “Prevedi”. Il Fondo Prevedi è stato costituito nel 2001 e conta 645mila aderenti, con un patrimonio di 560 milioni di euro.

Prestazione Ape per l’anno 2017

Il CNCE ha fornito chiarimenti sugli adempimenti necessari per l’erogazione della prestazione APE per l’anno 2017. L’APE (anzianità professionale edile) è l’anzianità di servizio che il lavoratore matura nel settore edile. Il fondo nazionale APE corrisponderà le somme relative all’erogazione della prestazione APE 2017, esclusivamente per i lavoratori e per le ore registrate presso la Banca dati nazionale per la gestione dell’APE – BDA.

Le Casse Edili/Edilcasse, pertanto, potranno richiedere il citato finanziamento soltanto dopo aver aggiornato i dati del lavoratore presso la BDA. L’invio dei dati alla BDA (ed eventuale aggiornamento degli stessi) sarà consentito esclusivamente fino al 24 febbraio p.v.; le richieste di finanziamento al fondo nazionale dovranno pervenire alla CNCE dal 1° al 10 marzo ; la CNCE provvederà ad effettuare i versamenti alle Casse Edili entro la fine dello stesso mese di marzo.

Dal 3 aprile sarà possibile, per le Casse Edili, inviare ulteriori dati alla BDA e, subito dopo tale invio, richiedere il relativo finanziamento alla CNCE. Le Casse Edili/Edilcasse sono tenute a versare al fondo nazionale gli importi APE 2016, non riscossi dai lavoratori, in misura lorda, cioè comprensiva della ritenuta d’acconto operata.

Nel caso in cui la ritenuta sia stata versata all’Agenzia delle Entrate, la Cassa Edile provvederà al recupero della stessa attraverso conguaglio con altri versamenti alla medesima Agenzia. Qualora il lavoratore sia successivamente rintracciato, la Cassa Edile/Edilcassa corrisponderà allo stesso l’importo dovuto (applicando di nuovo la ritenuta fiscale) e chiederà l’immediato rimborso al fondo nazionale attraverso il modulo allegato alla presente.