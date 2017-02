Pensioni dipendenti pubblici all’estero. Le novità sulle pensioni dei dipendenti pubblici all’estero sono state illustrate dall’agenzia aise, che ha indicato le nuove modalità di pagamento. A partire dal mese di marzo, l’Inps non procederà più al pagamento delle pensioni pubbliche tramite bonifici sui conti correnti delle Ambasciate e dei Consolati.

Nuove modalità di pagamento per le pensioni dei dipendenti pubblici all’estero.

A partire dal mese di marzo 2017, Citibank, ossia la banca che dal 2012 paga le pensioni Inps all’estero, utilizzerà tre nuove modalità di pagamento per l’erogazione delle pensioni ai dipendenti pubblici, ex Inpdap ed Enpals, residenti all’estero.

La prima modalità è l’accredito diretto su conto corrente bancario ai beneficiari che abbiano comunicato le coordinate di pagamento.

Nel caso in cui, invece, non siano state comunicate in tempo utile le coordinate bancarie, Citibank utilizzerà il pagamento in contanti presso una Agenzia Western Union del Paese di residenza del titolare della pensione. In tal caso, Citibank invierà agli interessati una lettera con l’indicazione del “Money Transfert Control Number” (MTCN), che il pensionato dovrà comunicare all’atto dell’incasso alla locale Agenzia Western Union, esibendo un documento di riconoscimento in corso di validità.

In alternativa, nel caso in cui nel Paese di residenza del titolare della pensione non fosse possibile disporre il pagamento allo sportello presso una Agenzia Western Union, Citibank provvederà all’erogazione della pensione tramite assegno di deposito recapitato all’indirizzo del beneficiario.