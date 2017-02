Riforma delle pensioni, le ultime novità. Il dibattito sulle pensioni è incentrato sulle riforme del sistema previdenziale, che dovrebbero iniziare a seguito del confronto tra l’esecutivo e le parti sociali. Il Ministro Poletti ha convocato i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil per il 21 febbraio. “Ho convocato i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil per aprire la discussione sulla fase due della riforma previdenziale e ad affrontare i temi delle pensioni dei giovani lavoratori, in particolare quelli con carriere discontinue”, ha precisato il Ministro in un’intervista al Corriere della Sera.

Le riforme, per i sindacati dei pensionati devono riguardare sia le pensioni in essere che quelle future. Separazione della previdenza dall’assistenza, lo studio di un nuovo paniere Istat e di un diverso indice per l’individuazione dell’inflazione, più rappresentativi dei consumi dei pensionati e la ricostituzione del montante come base di calcolo della nuova indicizzazione per chi ha subito il blocco negli anni 2012 – 2013, sono alcuni dei temi sui quali bisogna intervenire per Romano Bellissima, segretario generale della Uilp.

Pensioni, lavori usuranti. Le novità per l’accesso alla pensione.

Le ultime novità sulle pensioni per i lavoratori che svolgono attività usuranti sono state illustrate dalla Ital Uil. Il patronato ha messo in evidenza che a seguito della Legge di Bilancio 2017, i soggetti beneficiari (lavoratori impegnati nelle attività lavorative già individuate dal Dlgs n. 67/2011) potranno accedere da subito alla pensione agevolata senza dover rimandare di 12/18 mesi la decorrenza della pensione per effetto delle cosiddette “finestre mobili”.

La norma ha altresì attenuato le condizioni previste per l’accesso al trattamento pensionistico anticipato richiedendo che le “attività usuranti” siano state svolte: per un periodo di tempo pari, alternativamente, ad almeno 7 anni negli ultimi 10 anni oppure ad almeno la metà della vita lavorativa complessiva (ricordiamo che questo criterio di individuazione era già previsto – non in forma alternativa – per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2018).

In tutti i casi, per poter accedere alla pensione anticipata, i lavoratori devono aver maturato dal 2016 al 2026 i seguenti requisiti: per gli addetti alla cosiddetta “linea catena”, conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo, notturni a turni occupati per un numero di giorni lavorativi pari o superiore a 78 all’anno, se dipendenti: quota 97,6 con età minima di 61 anni e 7 mesi e anzianità contributiva minima di 35 anni; se autonomi: quota 98,6 con età minima di 62 anni e 7 mesi e anzianità contributiva minima di 35 anni.

Peri lavoratori notturni a turni occupati per un numero di giorni lavorativi da 72 a 77 all’anno, se dipendenti: quota 98,6 con età minima di 62 anni e 7 mesi e anzianità contributiva minima di 35 anni; se autonomi: quota 99,6 con età minima di 63 anni e 7 mesi e anzianità contributiva minima di 35 anni.

Per i lavoratori notturni a turni occupati per un numero di giorni lavorativi da 64 a 71 all’anno, se dipendenti: quota 99,6 con età minima di 63 anni e 7 mesi e anzianità contributiva minima di 35 anni; se autonomi: quota 100,6 con età minima di 64 anni e 7 mesi e anzianità contributiva minima di 35 anni.

La Legge 232/2016 ha modificato anche i termini entro i quali i lavoratori sono tenuti a presentare la domanda e la relativa documentazione, per accedere al beneficio. Le nuove disposizioni impongono che le domande devono essere trasmesse: entro il 1° marzo dell’anno di maturazione dei requisiti qualora tali requisiti siano maturati nel corso del 2017; entro il 1° maggio dell’anno precedente a quello di maturazione dei requisiti qualora gli stessi siano maturati a decorrere dal 1° gennaio 2018.