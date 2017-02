Riforma pensioni, oggi 15 febbraio 2017: le novità su pensioni anticipate, Ape, precoci, quota 41, opzione donna, vitalizi, fase due di riforma

Riforma pensioni, oggi 15 febbraio 2017, le novità. Sul fronte pensioni cresce l’attesa per il nuovo confronto del governo con i sindacati, convocati per il 21 febbraio 2017 per elaborare la fase due della riforma delle pensioni. Il Ministro Poletti in audizione parlamentare ha annunciato l’attuazione delle nuove formule di flessibilità pensionistica, mentre la seconda tappa della riforma delle pensioni avrà come temi principali la revisione del contributivo con la introduzione di una pensione minima di garanzia e il rilancio della previdenza complementare. Sul fronte pensioni e previdenza un ruolo sempre più importante sarà svolto dall’informazione, come sottolinea il Presidente Boeri che ha spiegato come l’INPS sia impegnato nella predisposizione di una campagna informativa.

Pensioni, le ultime dichiarazioni di Paolo Gallo.

Torna a parlare di pensioni anche Paolo Gallo, autore del libro “La Bussola del Successo” (giunto alla quinta ristampa in 5 mesi), responsabile delle risorse umane del World Economic dopo una carriera che l’ha visto passare anche da istituzioni come la World Bank e Banca Europea per per lo Sviluppo. In un’intervista rilasciata a Linkiesta, ha parlato di pensioni, welfare, aspettativa di vita ed ha dichiarato:”I nostri nonni, che sono nati tra la fine dell’ottocento e l’inizio del novecento, avevano una possibilità su cento di arrivare a cento anni. Per i bimbi che nascono oggi questa possibilità cresce fino al 40%. L’aspettativa di vita che all’inizio del ‘900 era a 65 anni e oggi è a 82, si sta avvicinando a cento anni. Questa è la bella prospettiva. Nel momento in cui questo accade, però, succede che devi ripensare alla tua curva di apprendimento. Non puoi smettere di studiare per 65 anni, in un mondo che corre sempre più velocemente.

A Davos cerchiamo di trasmettere e di insegnare un approccio sistemico per decodificare la complessità. In questo caso un’aspettativa di vita più lunga deve essere collegata ai sistemi educativi, a pensioni, sistemi sanitari, demografia.«Non puoi smettere di studiare per 65 anni, in un mondo che corre sempre più velocemente. E anche il welfare non è più sostenibile, non è pensabile che lo stato possa pagare pensioni per 30-40 anni nè tantomeno che il sistema sanitario possa farsi carico di aspettative di vita vicini ai 100 anni”.

Pensioni e vitalizi, le ultime news.

Sul fronte pensioni e vitalizi, al Consiglio regionale calabrese, è approdato il “Progetto di legge che mira ad introdurre il sistema contributivo previdenziale per gli eletti”. Alcuni provano anche a dire che non ha nulla a che vedere con il vecchio assegno vitalizio ma sta di fatto che la legge regionale sulla “Disciplina del sistema previdenziale di tipo contributivo e del trattamento di fine mandato per i consiglieri regionali”. La proposta è al vaglio della commissione Affari istituzionali per l’esame di merito e della commissione Bilancio per il parere finanziario ma è ovvio che questo per molti rappresenta un tentativo, anche maldestro, di “ripristinare” una misura analoga al vitalizio, già abolito.

Il consigliere regionale Domenico Battaglia (Pd) ‘prova’ a fare alcune precisazioni: “Con il progetto di legge depositato, pertanto – sostiene – si mira ad introdurre anche in Calabria, come è stato già deliberato e applicato dalle altre Regioni d’Italia, a distanza di due anni dall’inizio della Decima legislatura, il sistema contributivo previdenziale per gli eletti in Consiglio regionale che non ha nulla a che vedere con il vecchio assegno vitalizio in vigore fino alla precedente legislatura. Anzi, il ritardo della non applicazione della legge statale del 2013 da parte dell’Amministrazione regionale – aggiunge il rappresentante del Pd – potrebbe far sorgere possibili contenziosi giuridici nei due anni già trascorsi per i mancati versamenti previdenziali.

Pertanto – conclude Domenico Battaglia – si ribadisce in maniera netta che la proposta di legge presentata introduce, nel rispetto delle normativa statale vigente, un sistema previdenziale uguale – anche per quanto concerne le trattenute (8,80% a carico del Consigliere e 24,20% a carico del Consiglio) – a quello previsto dalla Camera dei Deputati e dalle altre Regioni d’Italia ed in analogia a quello vigente per i dipendenti pubblici”.

Pensioni e vitalizi, le ultime dichiarazioni del movimento Cinque stelle.

Sul fronte pensioni e vitalizi, dura la critica del M5S sul progetto di legge in questione:“Il tentativo di ripristinare il vitalizio, mascherandolo da pensione, messo in atto dai consiglieri regionali calabresi, e’ l’ennesima riprova di quanto inadeguata, cialtrona e arrivista sia la classe dirigente che attualmente guida la Regione”, scrive il Movimento 5 Stelle Calabria relativa alla proposta di legge, firmata da 20 consiglieri regionali di maggioranza e di opposizione, sulla “Disciplina del sistema previdenziale di tipo contributivo e del trattamento di fine mandato per i consiglieri regionali.

Nella Calabria della disoccupazione galoppante, nella regione piu’ povera d’Europa, siamo costretti – continua la nota – ad assistere all’indegno spettacolo offerto da politici alieni e famelici, la cui unica preoccupazione e’ quella di garantirsi una ricca pensione a fronte di pochi anni passati a fare danni inestimabili nelle istituzioni. Ci auguriamo – termina la nota – che il governatore Oliverio e il presidente del Consiglio Irto vogliano stoppare sul nascere questo tentativo di lucrare ancora sui sacrifici dei cittadini. In caso contrario, siamo pronti a scendere in piazza e a bloccare in ogni modo l’approvazione di una legge indegna”.

Pensioni dei consiglieri, le dichiarazioni di Nicola Irto.

“Rifiuto un’interpretazione notarile della funzione di presidente del Consiglio regionale. Ed è per questo che, pur rispettando le prerogative dei colleghi consiglieri, non considero prioritario né utile il progetto di legge sul trattamento pensionistico degli eletti”. Lo afferma il presidente dell’assemblea legislativa calabrese, Nicola Irto, che prosegue: “Questo progetto di legge a mio avviso deve cedere il passo dinanzi alle ben altre emergenze che contraddistinguono la realtà socio-economica calabrese. In una regione i cui indicatori sono complessivamente così negativi il lavoro delle Commissioni e dell’Aula va concentrato sui tanti problemi che attanagliano il nostro territorio e non su tematiche che rischiano di scadere nell’autoreferenzialità”.​

Riforma pensioni, le ultime dichiarazioni di Francesco Roncone.

Una riforma delle pensioni per i parlamentari è quella che propone Francesco Roncone, Segretario regionale della Federazione anziani pensionati-Acli del Veneto. Secondo quanto riporta il sito Il Sussidiario, si tratta di una riforma utile anche per tornare a votare. Roncone in una nota ha quindi scritto: “Abbiamo bisogno di una buona legge elettorale che non può essere pensata in pochi giorni. Il problema è la pensione dopo solo 4 anni e sei mesi, che scatterebbe per i parlamentari a settembre? Bene il Parlamento è sovrano, sgomberi subito il campo da ogni ilarità e dubbi e adegui, con una semplice leggina, la previdenza dei politici a quella di tutti gli italiani o almeno questa volta sospenda la norma”.

Pensioni, le ultime dichiarazioni del Conapo.

Sul fronte pensioni, continua il pressing del Conapo nei confronti dell’esecutivo, per ottenere un trattamento analogo a quelli degli altri corpi dello Stato e una riforma delle pensioni che adegui i loro assegni a quello dei colleghi delle forze dell’ordine. Il sindacato autonomo Conapo il 16 febbraio terrà una manifestazione a Roma in piazza Montecitorio. La richiesta è quella di “inserimento dei Vigili del Fuoco nel Comparto sicurezza o provvedimenti legislativi per la totale equiparazione di retribuzioni e pensioni agli altri Corpi dello Stato”.

Pensioni, precoci, quota 41, ultime news.

Sul fronte pensioni, precoci e quota 41, da segnalare in Friuli-Venezia Giulia l’incontro tra Flavia Kvesto con Walter Rizzetto e Fabio Rampelli. Il vicepresidente della commissione Lavoro della Camera e il capogruppo a Montecitorio di Fratelli d’Italia hanno confermato la vicinanza del partito di Giorgia Meloni alle richieste dei lavoratori precoci per modificare la Legge Fornero, ossia quella di ottenere la concessione della cosiddetta quota 41 per tutti senza distinzioni tra le varie categorie.

Pensioni anticipate ed opzione donna, ultime news.

Il punto sulle pensioni anticipate, opzione donna e cumulo viene fatto da Stefano Calicchio, in un articolo pubblicato ieri sul sito Blastingnews, il quale sottolinea come ‘a lato dei decreti attuativi resta comunque l’attesa per le istruzioni dell’Inps sulla nuova misura che consente di far valere i contributi versati in diverse casse e gestioni, al fine di conseguire i requisiti utili alla pensione anticipata o di vecchiaia”.

Il Comitato Opzione Donna Social, ha in serbo, laddove non venisse accolta tale possibilità, l’ipotesi di una diffida aperta anche ai lavoratori esodati. La speranza è che i decreti attuativi possano accogliere anche questa possibilità, ripristinando il diritto dei lavoratori al pensionamento e rendendo inutile il ricorso ai giudici. La data entro la quale dovrebbero arrivare i provvedimenti del Governo resta quella del 2 marzo 2017.

Pensioni anticipate, ape, ammortizzatori sociali: le ultime dichiarazioni di Cesare Damiano.

Sul fronte pensioni ed ammortizzatori sociali, le ultime news vengono fornite da Cesare Damiano, il presidente della commissione lavoro alla Camera, che intervistato da quotidiano Nazionale ha parlato di ammortizzatori sociali e pensioni. “Sì, sono venuti meno l’indennità di mobilità e la cassa in deroga, sostituiti dalla Naspi. Per fortuna l’indennità di disoccupazione per i collaboratori verrà prorogata anche nel 2017 e resa strutturale per gli anni successivi. Il risultato è che le persone rischiano di finire nel territorio della povertà.

E, mentre per le pensioni, dopo lunghe battaglie, siamo riusciti a ottenere l’ottava salvaguardia per gli esodati e forme di anticipo dei pensionamenti, con Ape social e misure più flessibili per i precoci e gli usuranti, per gli ammortizzatori i conti non tornano”. Chi perde il lavoro dopo i cinquant’anni ha sempre meno chance di ritrovarlo e non c’è più l’architettura sociale del passato che lo accompagnava verso la pensione. Per Damiano “la Naspi non è sufficiente a compensare la fine di questi ammortizzatori. Non è pensabile di lasciare in mezzo al guado migliaia di persone che rischiano di rimanere senza stipendio e senza pensione”.

