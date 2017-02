San Faustino 2017 Tutti gli eventi di oggi in occasione della festa dei single. Si terrà a Brescia anche quest’anno la consueta Fiera di San Faustino 2017. Un evento molto atteso quello del 15 febbraio al quale partecipano anche tantissimi turisti in visita alle bancarelle della città, circa 602 quest’anno, tra le quali vi saranno anche alcune dedicate ai prodotti dei territori colpiti dal terremoto.

San Faustino 2017 Tutti gli eventi per la festa dei single.

Anche nella città di Roma ci saranno serate in diversi locali della città ed eventi dedicati alla Festa dei single di San Faustino, tra cui quella dei ristoranti Gauchos che in occasione della festività dei single organizzano serate a tema tra cui quella karaoke. Oggi anche appuntamento organizzato da Tesori d’Etruria per visitare la Viterbo Sotterranea in compagnia delle guide turistiche per orario continuato fino alle 19. Proliferano in tutta Italia anche altre iniziative quali speed date e serate tematiche nelle quali cercare l’anima gemella e scambiare due chiacchiere insieme a diverse attività come corsi di cucina e degustazioni studiate da ristoranti ed enoteche.