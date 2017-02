Tagli capelli medi 2017: la gallery con tutte le tendenze più belle della primavera estate

Tagli capelli medi 2017, tutte le tendenze più belle del momento. La primavera è oramai davvero alle porte e con la nuova stagione calda stanno arrivando anche tantissime nuove proposte in fatto di tagli di capelli. Una delle tendenze più apprezzate della primavera estate 2017 è la media lunghezza, che si poggia appena sulle spalle e che è in grado di accontentare ogni donna. I capelli di media lunghezza si adattano infatti sia alle donne più giovani che a quelle più mature ed anche la fisicità è poco rilevante. Poggiandosi sulle spalle il taglio si trova quindi sotto la linea del mento ed è adatto anche a tutte le donne da una corporatura più robusta. Vediamo quali sono le proposte dei tagli di capelli per la nuova stagione in arrivo…

Tagli capelli medi 2017: la gallery con tutti i tagli di capelli più belli.

Le proposte per quanto riguarda i tagli di capelli 2017 sono davvero moltissime e si adattano ai gusti di ogni donna, dalla più classica alla più estrosa. Nel caso in cui abbiamo i capelli lisci naturali un bel blunt cut è quello che fa al caso nostro; questo particolare taglio di capelli paro si sposa alla perfezione con un viso minuto e portarlo liscio ne enfatizza l’effetto, ma anche mosso è davvero carino. Nel caso in cui ce la sentiamo di osare maggiormente e non temiamo le scalature, un ob swag è quello che stavamo cercando. Questo taglio di capelli riprende un trend degli anni ’70, con ciuffi molto sfilati la parte inferiore più povera rispetto a quella superiore. Sfogliamo la gallery e vediamo quali sono i tagli di capelli medi del 2017 più adatti a noi…