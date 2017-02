Uomini e donne, le ultime news e anticipazioni: continuano i dubbi su Sonia Lorenzini. Le ultime news e anticipazioni di Uomini e Donne ci rendono noto che i dubbi e le perplessità sulla veridicità della tronista Sonia Lorenzini continuando ad aumentare. “Le bugie hanno le gambe corte”, questo è il post di Raffaella Mennoia, una delle più note redattrici dei programma di Uomini e Donne e molti fan del programma sono convinti che tali parole siano proprio rivolte alla tronista. Ricordiamo che Mario Serpa, attuale e nuovo opinionista del programma di Uomini e Donne, ha reso noto che Sonia e Federico, un suo corteggiatore avessero un “complotto”: i due si sarebbero scambiati messaggi, tutto allo scuro della redazione, nonché contrario alle regole del programma e che, inoltre, il momento della scelta fosse già pianificato. Voci o verità? La tronista non è rimasta inerte di fronte alle accuse e ha infatti rivelato di avere anche lei qualcosa da dire sulla coppia Mario Serpa e Claudio Sona. Ripicca o verità? In fondo si sa che tra i due non corra buon sangue.

Uomini e donne, le ultime news e anticipazioni: abbandono di troni e proposta del nuovo tronista.

In molti stanno pensando ad un possibile abbandono del trono da parte di Sonia Lorenzini, d’altronde non sarebbe la prima volta che si verifica una situazione del genere: ricordiamo l’ex tronista Lucas Peracchi. Dato il possibile abbandono del trono da parte di Sonia, nonché anche la possibilità che Manuel Vellicella la segua, è già pronto un altro possibile tronista: stiamo parlando di Alessandro Schincaglia, ex corteggiatore di Sonia. Figlio di un ex calciatore, aveva abbandonato poco tempo fa il programma di Uomini e Donne per riprovarci con la sua ex, ma sembra che la storia non sia durata a lungo. Anche se la sua esperienza negli studi Mediaset è stata al quanto breve, il ragazzo ha avuto la capacità di conquistare il pubblico e già in molti vorrebbero vederlo sul trono.