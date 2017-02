Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: le lacrime di Gemma per Giorgio. Nella puntata di oggi del programma di Uomini e Donne si assistono alle vicende amorose delle dame e dei cavalieri del trono over. Si parte da Gemma dove una clip riepiloga quanto accaduto nelle ultime puntate. Gemma è in lacrime, e si dice colpita dalle frasi di Giorgio e l’opinionista Tina non perde occasione per prenderla in giro. Gemma continua nel rievocare ancora una volta la sua storia con Giorgio e viene accusata di essere ancora innamorata del cavaliere ma lei nega. Giorgio precisa che rievocare i bei momenti del passato non significa voler riaprire una storia chiusa. Il cavaliere intanto, tra un parola e l’altra, non dimentica di fare gli auguri a Gemma: “Buon compleanno!”. Le ha anche mandato un sms. Il cavaliere però rinfaccia alla dama di aver sputato nel piatto dove ha mangiato per poi piangere.

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: la serata tra Michele e Gemma.

Altro argomento della discussione è la sua conoscenza con Michele, di diciotto anni più giovane di lei, al quale, la dama torinese, avrebbe fatto “una proposta indecente”. Michele entra in studio e si inizia con narrare la serata del loro primo incontro. “Gemma era fredda e frenata, ma il tutto è andato molto bene” dichiara il cavaliere. Gemma racconta che Michele è stato molto gentile e l’ha accompagnata fino in albergo, intanto continua a conoscere Cristina. Cristina prende la parola e dice di non credere per nulla a questa nuova situazione nascente.