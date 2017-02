Detto Fatto, le anticipazioni ed i tutorial del 16 febbraio 2017. Caterina Balivo torna in tv come tutti i giorni dal lunedì al venerdì con una nuova puntata di Detto Fatto, la simpatica trasmissione di Rai 2 che ogni giorno propone interessanti tutorial. Prima di scoprire quali sono i tutorial di oggi, 16 febbraio 2017, ricordiamo alcuni tutorial proposti ieri. Irene Colzi è tornata con un nuovo tutorial di moda, e ci ha parlato di un capo millenario che non è passato mai di moda: la gonna, in tutte le sue varianti. Irene ci ha spiegato come indossare la gonna, e quali sono i modelli adatti alle diverse fisicità. A Detto Fatto il pasticciere Michel Paquier ha proposto una coppa bellissima e buonissima: la coppa golosa, con una base di frollini e con una mousse al cioccolato bianco.

A Detto Fatto Paolo Guatelli ha realizzato un make un stile giapponese a Caterina, una ragazza che canta canzoni giapponesi: l’effetto è sorprendente!