Albano Carrisi, ultime news ad oggi 16 febbraio 2017!

Albano ultime news: domenica 19 febbraio 2017 sarà a Romaest. Periodo molto sereno per il cantante Albano, che dopo la partecipazione a Sanremo 2017, si prepara per il tour relativo alla presentazione del suo nuovo album. Il cantautore incontrerà i fans e firmerà le copie del suo doppio album ‘Di rose e di spine‘. Domenica 19 febbraio, alle ore 16:30, al secondo piano ingresso nord, del Centro Commerciale Romaest, Via Collatina, 858. Al Bano incontrerà i suoi fan e firmerà le copie del suo nuovo doppio album ‘Di rose e di spine’, distribuito da Sony Music. Per accedere al firmacopie è necessario essere in possesso del nuovo album.

Albano in giro per l’Italia per presentare il nuovo album.

Dopo aver partecipato a Sanremo 2017 con la canzone ‘Di rose e di spine‘, scritta da Maurizio Fabrizio e Guido Morra, Al Bano si prepara a presentare il suo doppio album omonimo al brano sanremese: il primo disco è composto da tredici canzoni inedite e la cover del brano Pregherò di Adriano Celentano, il secondo contiene tutti i più grandi successi del cantante presentati negli anni al Festival di Sanremo, tra i quali: Nostalgia canaglia, Felicità, E’ la mia vita.

Nel corso della sua carriera, con i suoi album, Albano Carrisi ha conquistato i primi posti nelle hit parade italiane, russe, austriache, francesi, belghe, svizzere, tedesche, spagnole e sudamericane. I suoi concerti in tutto il mondo dal Giappone alla Russia, dagli Stati Uniti all’America Latina sono stati seguiti da milioni di fans. Un successo che si riscontra anche nei numerosi premi, tra i quali 26 dischi d’oro e 8 di platino.