Anticipazioni Beautiful le trame della settimana del 20, 21, 22, 23, 24 e 25 febbraio 2017- «Colpi di scena a valanga!» Care fan e cari fan della telenovela californiana, arrivano le nuove anticipazioni di Beautiful per la settimana a venire! Cosa ci riserva nelle prossime puntate la madre di tutte le soap? Colpi di scena clamorosi, questa è la verità! Tanto per cominciare tra Sasha e Thomas sembra scoccare la scintilla dell’amore. Il giovane Forrester fa da paladino alla ragazza nei confronti delle angherie di suo padre – che padre! – Julius, che niente meno la vuole mandar via da Los Angeles!

Ma le anticipazioni di Beautiful ci raccontano anche di altre ‘zone calde’ nel plot della soap, zone bollenti, anzi! C’è Ridge che cerca di ostacolare in tutti i modi un eventuale piano di Quinn di conquistarsi sempre più potere in azienda sposando Eric. Lo stilista dà un consiglio a Katie: lanciare una proposta di scambio a Bill. E cioè: lei firma il divorzio se e solo se lui le lascia il 12,5% delle azioni della Forrester. Intanto Brooke rivela a Ridge di amare ancora il magnate!

Un’altra patata bollente per la famiglia Spencer arriva da Liam, che sfida suo padre e Wyatt sostenendo di essere pronto a sposare Steffy! E dalle future anticipazioni di Beautiful arrivano ulteriori clamorosi sconvolgimenti che andranno in scena nei prossimi mesi. Ridge ritroverà in se stesso il grande amore di sempre che lo lega a Brooke, e proporrà alla Logan di sposarlo, mentre Quinn riuscirà a sposare Eric, con il relativo putiferio nella famiglia Forrester! Del triangolo tra Steffy, Wyatt e Liam non diciamo ancora nulla, ma – se tanto ci dà tanto – potete immaginare quel che succederà…