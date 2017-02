Anticipazioni Un posto al sole le trame di giovedì 16, venerdì 17 e lunedì 20 febbraio 2017 – «La zizzania di Alberto» – Secondo le anticipazioni di UPAS Roberto Ferri è geloso della trascorsa relazione tra Marina e Matteo, e quindi prende una iniziativa drastica per troncare ogni legame fra di loro. Intanto Alberto continua a seminare zizzania a Palazzo Palladini, mentre Niko cerca di riabilitare la sua reputazione professionale, ma deve fare i conti con la durezza e l’ostilità del suo ambiente di lavoro. Andrea – che ha capito che il vero problema di Alice è il cyberbullismo di cui è vittima – deve affrontare anche il calo del rendimento scolastico della ragazzina.

«Affascinante incontro per Angela». Anticipazioni Un posto al sole le trame di giovedì 16, venerdì 17 e lunedì 20 febbraio 2017

Le anticipazioni di Un posto al sole mostrano che Roberto tenta di persuadere Matteo ad accettare una sua proposta, allettante ma non priva di condizioni. Nel frattempo osserva con estrema attenzione le mosse di Marina, che non ha dimenticato la lettera che stava scrivendo al suo amico. Per Franco e Angela le incomprensioni di coppia – legate ora anche alla psicoterapia cui si è sottoposta la Poggi – non sembrano più avere un limite. Nel frattempo la donna fa un incontro affascinante in palestra. Alice non smette di raccontare bugie, e dopo un difficile confronto Andrea va ulteriormente in crisi, indeciso com’è sul da farsi e – come se ciò non bastasse – in disaccordo con Elena sulle strategie da seguire.