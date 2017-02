Anticipazioni Una vita – Acacias 38, le trame della settimana del 20, 21, 22, 23 e 24 febbraio 2017 – «Sì vendetta, tremenda vendetta!» Proprio così, care amiche e cari amici aficionados della telenovela madrilena in onda sulla rete ammiraglia del Biscione! Nella settimana a venire – preannunciata dalle anticipazioni di Una vita – Acacias 38 – andrà in scena la vendetta di Cayetana, più feroce che mai! Eppure Teresa Sierra e Mauro San Emeterio erano arrivati ad un passo dall’incastrare la terribile Sotelo Ruz… Frattanto imperversano i mormorii delle pettegole di Acacias sul possibile coinvolgimento di Trini nella morte di Lourdes.

«Lo sdegno degli umili e degli oppressi». Anticipazioni Una vita – Acacias 38, la settimana del 20, 21, 22, 23 e 24 febbraio 2017

Tuttavia le anticipazioni di Una Vita – Acacias 38 relative alla trama delle puntate da lunedì 20 febbraio a venerdì 24 febbraio 2017 hanno ancora tante altre cose da rivelarci! Innanzitutto la giusta collera di Leonor, sottoposta a violenti attacchi da alcuni maggiorenti di Acacias che si sentono attaccati da certe pagine del suo romanzo ‘Servire e tacere‘. Per non dire della delusione, del risentimento e del profondo sdegno di María Luisa dopo l’agghiacciante rivelazione in punto di morte dei veri sentimenti di Lourdes, tant’è che la ragazza si rifiuta di prender parte alla veglia funebre organizzata per quella madre snaturata!

«Un’inserviente troppo ingenua…» Anticipazioni Una vita – Acacias 38, le trame settimana da lunedì 20 febbraio a venerdì 24 febbraio 2017

Inoltre – secondo le anticipazioni di questi nuovi episodi di Una vita – Acacias 38 – Mauro chiede a Felipe di assumere Teresa come istitutrice di Lolita, per consentire alla Sierra di proseguire le sue indagini su Cayetana e Fabiana. Ma l’ingenua inserviente origlia – come sempre accade nelle soap opera! – la riservatissima conversazione tra i due, che riguarda tra l’altro anche un compromettente documento relativo alla Sotelo, e corre a riferirne a Fabiana. La domestica a sua volta riporta tutto alla sua padrona e allora… apriti cielo!