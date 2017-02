Belen Rodriguez e Andrea Iannone, lo speciale San Valentino in Australia

Belen Rodriguez e Andrea Iannone, storia d’amore a gonfie vele! La storia d’amore tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone va a gonfie vele: i due trascorrono molto tempo insieme e appaiono sempre più felici ed innamorati. Andrea Iannone ha da poco inziato le prove per la nuova stagione di MotoGp, e Belen ha deciso di seguire il suo Andrea in capo al mondo. Il pilota è dovuto volare in Australia per eseguire i test sul circuito di Phillip Island, e Belen l’ha seguito insieme al figlio Santiago. Sul suo profilo Instagram, la showgirl argentina ha postato delle foto in cui si vedono i meravigliosi paesaggi australiani. In una foto Santiago gioca con i canguri, in altre foto Belen è con il suo Andrea, e appaiono più innamorati che mai.

Belen Rodriguez e Andrea Iannone, dolci frasi su Instagram.

Belen e Andrea Iannone hanno trascorso il giorno di San Valentino in Australia, e su Instagram hanno postato tenere foto con tanto di dolci commenti. Belen ha scritto: “Grazie perché così come i tuoi baci la tua parola è sempre una, vera…”, e Andrea ha subito risposto, rendendo partecipi i fan del suo amore per la showgirl: “Come non poterti amare !”