Carnevale di Venezia 2017. L’Arsenale apre di nuovo le sue porte al Carnevale di Venezia 2017. Per il quarto anno consecutivo ritorna Arsenale Carnival Experience 2017 negli spazi delle Tese 93 e 94 di San Cristoforo. L’apertura ufficiale è attesa per sabato 18 febbraio più sei serate no-stop a partire da Giovedì Grasso, 23 febbraio, a martedì Grasso, 28 febbraio. La regia dell’evento, 2 stage, djs e artisti internazionali, 3 aree bar, 1 area vip, area food, visual e tanta musica, sarà a cura di Molocinque, in collaborazione con Bongusto Events e Like Agency, più Radio Company come official media partner. Si ballerà dalle ore 23.00 fino a tarda notte, ogni sera un mood e un tema diverso con numerosissimi ospiti.

Sabato 18 febbraio 2017: “GRAND OPENING” dalle 23.00 alle 3.30.

Il Party di Apertura di Arsenale Carnival Experience 2017. Sul palco principale suonerà Gianluca Pacini portabandiera di Radio Company accompagnato dall’animazione di Leonardo Feltrin. Sul main stage anche Marco Vistosi, Marco Molina e Devon Haze e il mitico Live Performer Nicola Simionato, mentre lo stage 2 sarà dedicato più ad un sound di tendenza con Paolo Cecchetto and many more.

Giovedì 23 febbraio 2017: “SECRET PARTY” dalle 23.00 alle 3.30.

Inizia la maratona degli ultimi giorni più ricchi del Carnevale con il secret party del Giovedì Grasso. Ad accogliere i partecipanti ci sarà un mega ospite internazionale che ha suonato in tutte le consolle del mondo.

Venerdì 24 febbraio 2017: “UNIVERSITY OF CARNIVAL – THE PARTY ANIMALS” dalle 23.00 alle 3.30.

University of Carnival presenta “The Party Animals”. L’ormai classico Maxi Evento Universitario all’Arsenale si evolve quest’anno nella più Grande Festa a tema di Venezia con maschere e tantissime sorprese che lasceranno a bocca aperta! Animazione speciale direttamente dallo Spring Break Invasion. La regia della serata è dedicata a Bongusto e a tutto il suo team con Alberto Milani e Danielino dj, complice la miglior musica di sempre: commerciale, anni ‘90, house, hit radiofoniche note e meno note, ma quel che conta è esserci. Lo Stage 2 sarà animato dai resident djs di Strictly che faranno scatenare la pista fino all’ultimo disco.

Sabato 25 febbraio 2017: “PIGIAMA PARTY” dalle 23.00 alle 3.30.

Il sabato clou del Carnevale è Pigiama Party, in collaborazione con IlMuretto. In main room Purple Disco Machine, dj re della deephouse, sempre ai vertici delle classifiche internazionali con le sue produzioni e collaborazioni artistice e sempre presente ai grandi festival e nei migliori locali del mondo. Al second stage si esibiranno i resident djs del locale più famoso di Jesolo. Per l’occasione sarà adibita un’area dedicata alla Guerra dei Cuscini!

Domenica 26 febbraio 2017: “KING OF DIAMONDS” dalle 23.00 alle 3.30.

La domenica del carnevale si balla a ritmo HipHop, RnB, Reggaetton con gli staff di Papagayo e Fuego al completo! I dischi selezionatissimi sarannò mixati dagli esperti Ale G e Curtis. Ingresso a 5€ per tutta la notte.

Lunedì 27 febbraio 2017: “HIGH SCHOOL CARNIVAL” dalle 23.00 alle 3.30.

Il lunedì divertimento assicurato con i Cube Guys! Coppia ospite internazionale, guru della musica house, che vanta collaborazioni con Anastacia, Bob Sinclar, Sophie Ellis Bextor, Steve Angello, Moloko, Coolio, Ultra Nate, Roger Sanchez, Suzanne Palmer e tanti altri. Il tutto condito da altri giovani e talentuosi djs in entrambi gli stage.

Martedì 27 febbraio 2017: “CLOSING PARTY” dalle 23.00 alle 3.30.

Si chiude in bellezza con il Closing Party. Le redini della serata sono date in mano al noto dj e animatore Mistericky, supportato dai colleghi Rudeejay, Jody e Big Tommy.