Caterina Balivo, completo floreale a Detto Fatto di oggi, 16 febbraio 2017

Caterina Balivo, il look a Detto Fatto di oggi, 16 febbraio 2017. Caterina Balivo torna anche oggi a Detto Fatto con un’altra, frizzante puntata. Nonostante sia ancora inverno, la primavera si annuncia nell’aria, e Caterina, con il suo look scelto per la puntata di Detto Fatto di oggi, giovedì 16 febbraio 2017, rappresenta in pieno questa giornata di febbraio: la conduttrice ha scelto un completo sui toni scuri ravvivato da fantasie floreali. Caterina indossa una maglietta nera, una giacca dello stesso colore con fantasia floreare sui toni del panna e del celestino, ed un pantalone con fiori bianchi con boccioli azzurri. A vivacizzare il look sono dei bellissimi sandali rossi con tacco alto.

Caterina Balivo, i capelli a Detto Fatto di oggi, giovedì 16 febbraio 2017.

Caterina Balivo per la puntata di Detto Fatto di oggi, giovedì 16 febbraio 2017, ha deciso di portare il suo long bob leggermente mosso, per un effetto chic e raffinato che dona vivacità al suo volto.