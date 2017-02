Dance Dance Dance, le ultime news: eliminati Tania Cagnotto e Giovanni Tocci e la classifica ufficiale

Dance Dance Dance, la puntata di ieri sera, 15 febbraio 2017. Ieri sera, mercoledì 15 febbraio 2017, è andata in onda su FoxLive (Sky 114) una nuova puntata di Dance Dance Dance, il reality condotto da Andrea Delogu e Diego Passoni. Sono state tante le sorprese della puntata di ieri sera, a partire dagli eliminati. Tania Cagnotto e Giovanni Tocci sono la terza coppia eliminata della trasmissione. Ieri sera i due hanno sfidato Clara Alonso e Diego Dominguez, uscendone sconfitti. Con l’interpretazione di Survivor delle Destiny’s Child la coppia di tuffatori ha infatti totalizzato solo 25,5 punti, contro i 27 del team Alonso-Dominguez.

Dance Dance Dance, le dichiarazioni degli eliminati Tania Cagnotto e Giovanni Tocci.

“È stata un’esperienza unica, diversa da tutte e in un momento molto speciale per me. Mi sono goduta questi 2 mesi perché finalmente potevo non pensare agli allenamenti”, ha dichiarato Tania Cagnotto. “Mi mancheranno tantissimo i ballerini e i coreografi con cui abbiamo lavorato giorno per giorno”. Giovanni Tocci riconosce come questo percorso a Dance Dance Dance sia stato più difficile del previsto: “Pensavo che noi atleti fossimo avvantaggiati, ma trovare la coordinazione non è stato affatto facile, neanche per noi che lavoriamo ogni giorno con i tuffi. Un grazie al lavoro di produzione, direttore artistico, coreografi e soprattutto al corpo di ballo che ha affrontato un lavoro immane passando più di 10 ore al giorno in sala prove, coinvolgendoci e trasmettendoci la loro grande passione per la danza”.

Le altre coppie rimaste in gara si sono poi esibite in una nuova serie di performance che hanno garantito a Clara Alonso e Diego Dominguez il primato in classifica (22 punti), tallonati da Raniero Monaco di Lapio e Beatrice Olla(21,5 punti), mentre finiscono in Danger Zone Claudia Gerini e Max Vado (19,5 punti).