Emma ospite a L’intervista di Maurizio Costanzo. Oggi giovedì 16 febbraio 2017 andrà in onda in seconda serata su Canale 5 il terzo appuntamento con L’intervista, il programma condotto ed ideato da Maurizio Costanzo, che ogni settimana porta su Canale 5 un’intervista esclusiva con i più importanti personaggi del mondo dello spettacolo. Secondo le ultime anticipazioni ufficiali l’ospite, nonché intervistato di questa sera, sarà la cantante Emma Marrone. La cantante salentina si confesserà in un lungo faccia a faccia senza filtri accompagnato da dieci video, con dieci momenti significativi della sua vita artistica e personale.

Emma ospite a L’intervista di Maurizio Costanzo: le prime dichiarazioni sulla sua partecipazione.

Grazie a Witty tv sono trapelate alcune anticipazioni e le prime dichiarazioni che Emma ha rilasciato proprio sulla sua partecipazione a L’intervista di Maurizio Costanzo. A proposito di sé stessa dice: “Quando le emozioni sono vere e sentite, le lascio andare senza remore e senza vergogna. – dichiara la cantante – Io mi emoziono molto, ma lo faccio a modo mio, quindi potrebbe succedere di tutto”. Riguardo la sua partecipazione al programma aggiunge: ” I ricordi sono importanti, soprattutto quando la maggior parte di essi sono in positivo. Devo dire che in questo sono molto fortunata. Maurizio con le sue domande scava molto, ma io sono sempre convinta delle mie risposte. Ciò che dico è ciò che sento e ciò che provo. Non mi sono mai nascosta. Quindi sarò sincera”