Francesco Gabbani racconta la verità sui rumors degli ultimi giorni e rivela...

Francesco Gabbani racconta la verità sui rumors degli ultimi giorni. In alcune interviste radiofoniche Francesco Gabbani, vincitore del Festival di Sanremo 2017, racconta la verità su alcuni rumors sul suo conto che stanno circolando negli ultimi giorni. Dalla scorsa settimana l’argomento tiene banco: Francesco Gabbani è superdotato? A notare qualcosa di particolare nel vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo sono stati in parecchi.

Durante la trasmissione ‘Un giorno da pecora‘ su Radio1 Francesco ha risposto così ai conduttori che gli hanno chiesto spiegazioni a riguardo: “So di cosa si parla in giro, ne sono venuto a conoscenza queste ore. Come tutti gli espedienti che ho usato a Sanremo per attirare l’attenzione, dalla scimmia al titolo particolare, devo dire che il ‘canovaccio’ che ho arrotolato dentro le mutande ha funzionato. L’avevo portato apposta da casa”.

Francesco Gabbani racconta la verità sui rumors su di lui a Radio Deejay.

Gabbani ha parlato anche ai microfoni di Radio Deejay: anche a Nicola Savino ha parlato di “quel canovaccio arrotolato che funziona sempre”. Solo qualche giorno fa l’artista aveva raccontato come la presenza della compagna Dalila nella sua vita sia per lui fondamentale: “Un’altra donna se ne sarebbe andata, lei è restata. Una volta mi ha ferito dicendomi ‘Sei vittima delle tue insicurezze’. Al momento reagii male e la mandai ‘a quel paese’. Ma aveva ragione. Quando ho smesso di essere ossessionato dal riconoscimento degli altri ho recuperato serenità ed è iniziato il periodo fortunato che mi ha portato a vincere Sanremo”.