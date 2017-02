Guida Tv, i programmi tv su Rai, Mediaset e La7 di venerdì 17 febbraio 2017

Guida tv completa di venerdì 17 febbraio 2017: tutti i programmi tv di Rai, Mediaset e La7 e le ultime anticipazioni e news. Scopriamo in dettaglio i programmi tv che andranno in onda venerdì sera, 17 febbraio 2017 sulle reti Rai, Mediaset e La7. Su Rai 1 andrà in ondail varietà Standing Ovation. Su Canale 5, invece, vedremo la fiction Amore pensaci tu. Vediamo la programmazione tv della serata ed alcune anticipazioni.

La guida tv di venerdì 17 febbraio 2017 e le ultime anticipazioni e news sui programmi tv di Rai 1, Rai 2 e Rai 3.

Su Rai 1 andrà in onda il varietà Standing Ovation. Per cinque serate vedremo Antonella Clerici che farà esibire, insieme ad i genitori, dei ragazzi dagli 8 ai 17 anni. Le esibizioni si svolgeranno davanti ai giurati Loredana Bertè, Nek e Romina Power, ed inoltre ci sarà un pubblico di 300 persone che, insieme alla giuria, esprimerà la propria preferenza. Su Rai 2 verrà trasmesso il film I mercenari – The Expendables, con Sylvester Stallone e Jason Stathman. Si racconta della storia degli Expendables, un gruppo di mercenari che devono eseguire missioni molto rischiose.

Su Rai 3 andrà in onda il film Pazze di me, con Loretta Goggi, Chiara Francini e Francesco Mandelli. Andrea vive in una famiglia di sole donne: la mamma, tre sorelle, nonna, badante e la cagnolina. Andrea si fa carico di tutti i problemi delle donne di casa…

La guida tv di venerdì 17 febbraio 2017 e le ultime anticipazioni e news sui programmi tv di Rete 4, Canale 5, Italia 1.

Su Rete 4 vedremo il programma di approfondimento Quarto Grado. Tornano Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero con le indagini su alcuni casi di cronaca e di attualità. Su Canale 5 andrà in onda la fiction Amore pensaci tu, serie tv che racconta le storie di quattro papà a tempo pieno. Luigi è un uomo all’antica ma è anche molto tenero e affettuoso. Marco e Anna si conoscono da quando erano ragazzi, si sono sposati e hanno avuto due figli.

Su Italia 1 vedremo ll film Godzilla. Siamo nell 1954, e nell’Oceano pacifico viene avvistata una gigantesca creatura anfibia chiamata Godzilla. Le nazioni mondiali cercano di uccidere Godzilla con dei test atomici, ma falliscono: per questo decidono semplicemente di monitorare la creatura.

Guida tv: i programmi tv di venerdì 17 febbraio 2017 e le ultime anticipazioni e news su La7.

Venerdì 17 febbraio 2017, su La7 andrà in onda il film Casa mia, casa mia. L’impiegato Mario Bartoloni è un impiegato è coinvolto in uno scambio di sede a Roma. La palazzina destinata a Mario, però, è sottoposta a sfratto, e viene dunque ospitato da un collega, ma i colpi di scena sono dietro l’angolo.